В Україні тривають жнива ранніх зернових культур. Вже зібрано понад 19 млн тонн зернових та понад 3 млн тонн олійних. Загалом обмолочено понад 5 871,9 тис. га, намолочено 22 324,6 млн тонн нового врожаю. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Аграрії Полтавщини завершили збирання ранніх зернових та зернобобових культур.
На сьогодні вже зібрано:
- пшениці – обмолочено 3 502,0 тис. га, намолочено понад 14,7 млн тонн;
- ячменю – обмолочено 1 020,2 тис. га, намолочено понад 3,8 млн тонн;
- гороху – обмолочено 189,8 тис. га, намолочено 416,3 тис. тонн;
- ріпаку – обмолочено 1 086,3 тис. га, намолочено понад 3 млн тонн насіння.
По збиранню зернових лідирують:
Одеська область – обмолочено 733,3 тис. га,
Дніпропетровська – обмолочено 630,7 тис. га,
Миколаївська, де обмолочено 536,5 тис. га.
По урожайності лідирує Хмельницька область з показником 64 ц/га.