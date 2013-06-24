Загалом в Україні зібрано 28,5 млн тонн зернових та понад 3,4 млн тонн олійних. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Новий врожай обмолочено на площі понад 7 945,8 тис. га, намолочено 31 821,3 тис. тонн.
- пшениці – обмолочено на площі 4 846,1 тис. га – на 100%, намолочено 21,7 млн тонн;
- ячменю – обмолочено 1397,4 тис. га – на 100%, намолочено 5,5 млн тонн;
- гороху – обмолочено на площі 207,6 тис. га на 99%, намолочено 458,5 тис. тонн.
- ріпаку – обмолочено 1 227,6 тис. га на 98%, намолочено 3,4 млн тонн насіння.
По збиранню зернових лідирують аграрії Одещини – там обмолочено 1075,7 тис. га.
Найвища урожайність в Хмельницькій області з показником 65,5 ц/га.
Дніпропетровська область приступила до збирання сої, яка обмолочена на 0,65 тис. га при урожайності 15,2 ц/га. Аграрії Миколаївщини приступили до збирання соняшнику.