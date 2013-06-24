Станом на 4 квітня 2025 року аграрії всіх областей України засіяли 926 тис. га ярих зернових та зернобобових культур. Також аграрії розпочали сівбу соняшнику. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Наразі найбільша площа посівів припадає на ячмінь — 551,8 тис. га. Ярої пшениці вже засіяно 116,5 тис. га, гороху – 164,3 тис. га, вівса – 82,3 тис. га.

Регіони-лідери за темпами сівби:

Одеська область: 92,3 тис. га (пшениця –5,8 тис. га, ячмінь – 30,1 тис. га, горох – 51,9 тис. га, овес – 1,3 тис. га);

Тернопільська область: 87,4 тис. га (пшениця – 14 тис. га, ячмінь – 63,8 тис. га, горох — 4,1 тис. га, овес – 5,1 тис. га);

Полтавська область: 83,2 тис. га (пшениця – 4,2 тис. га, ячмінь – 66,5 тис. га, горох — 9,4 тис. га, овес – 3,1 тис. га);

Миколаївська область: 73,6 тис. га (пшениця – 4,5 тис. га, ячмінь – 42 тис. га, горох – 26,5 тис. га, овес – 0,6 тис. га);

Вінницька область: 72,6 тис. га (пшениця – 11,5 тис. га, ячмінь – 53 тис. га, горох – 7 тис. га, овес – 1,1 тис. га);

Соняшнику засіяно 33 тис. га.

Цукрові буряки засіяні на площі 64,8 тис. га.

Соя засіяна на площі 2,6 тис. га.

Нагадаємо, загалом у 2025 році заплановано засіяти понад 5,7 млн га ярих зернових та зернобобових культур, що відповідає рівню 2024 року. Головною особливістю нового сезону стане збільшення площ під ярою пшеницею на 28%, до 222,8 тис. га. Такі зміни в структурі посівів відповідають стабільному попиту на пшеницю з боку переробних підприємств та експортерів.