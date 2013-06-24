Аграрії двадцяти однієї області збирають ранні зернові культури. На Дніпропетровщині розпочали збір сої. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Загалом обмолочено 1 154,3 тис. га зернових і олійних, намолочено 3,7 млн. тонн нового врожаю.
Зокрема:
- пшениці – обмолочено 482,2 тис. га, намолочено 1,62 млн. тонн;
- ячменю – обмолочено 402,7 тис. га, намолочено 1,56 млн. тонн;
- гороху – обмолочено 82 тис. га, намолочено 166,4 тис. тонн;
- ріпаку – обмолочено 186,9 тис. га, намолочено 285,9 тис. тонн;
- сої – обмолочено 0,2 тис. га, намолочено 0,3 тис. тонн.
По збиранню зернових лідирують аграрії наступних областей:
Миколаївської, де обмолочено 314,2 тис. га, Одеської, де обмолочено 205,1 тис. га, Дніпропетровської, де обмолочено 158,2 тис. га.
По урожайності лідирує Івано-Франківська область з показником 67,5 ц/га.