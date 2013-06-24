Аграрії двадцяти однієї області збирають ранні зернові культури.  На Дніпропетровщині розпочали збір сої. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Загалом обмолочено 1 154,3 тис. га зернових і олійних, намолочено 3,7 млн. тонн нового врожаю.

Зокрема:

  • пшениці – обмолочено 482,2 тис. га, намолочено 1,62 млн. тонн;
  • ячменю – обмолочено 402,7 тис. га, намолочено 1,56 млн. тонн;
  • гороху – обмолочено 82 тис. га, намолочено 166,4 тис. тонн;
  • ріпаку – обмолочено 186,9 тис. га, намолочено 285,9 тис. тонн;
  • сої – обмолочено 0,2 тис. га, намолочено 0,3 тис. тонн.

По збиранню зернових лідирують аграрії наступних областей:

Миколаївської, де обмолочено 314,2 тис. га, Одеської, де обмолочено 205,1 тис. га, Дніпропетровської, де обмолочено 158,2 тис. га.

По урожайності лідирує Івано-Франківська область з показником 67,5 ц/га.