У кожному із пріоритетних секторів ми маємо конкретні проекти, які готові запропонувати іноземним інвесторам й регулярно це робимо. Вже зараз ми бачимо не просто інтерес, а реальні інвестиції. За даними Нацбанку, іноземні інвестори торік вклали в економіку України $4,25 млрд. Це показує, що в Україні попри війну можна заробляти й розвивати успішні бізнеси. Про це зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко під час виступу на Kyiv Investment Day, який відбувся 1 травня, передає пресцентр Урядовий портал.

Участь у заході також взяли Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Бріджит Брінк, заступник адміністратора Агентства США з політики та програмування (USAID) Ізобель Коулман, заступник адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Ерін МакКі, представники ЄБРР, IFC та інших міжнародних фінансових організацій, представники українського та міжнародного бізнесу.

«Уряд разом з приватним сектором визначив кілька секторів, які з нашого погляду мають дати найбільший приріст для зростання ВВП. Йдеться про конкретні проекти із залученням приватних інвесторів у таких секторах, як енергетика, агровиробництво, переробна промисловість, транспорт, логістика, IT і критичні матеріали. Ці два роки навчили нас, що війна не ембарго на інвестиції й Україна не суцільна червона зона із безліччю ризиків. Ми бачимо десятки прикладів інвесторів, які вкладають в Україну вже зараз й закликаємо інших наслідувати цей приклад», – підкреслила Юлія Свириденко.

Перший віце-прем’єр-міністр України зазначила, що Уряд має низку інструментів для розвитку як малого і середнього бізнесу, так і підтримки великих виробників. Зокрема, на підтримку виробників в рамках економічної політики «Зроблено в Україні» закладено 45 млрд грн. Крім того, Уряд пропонує іноземним інвесторам для їхнього виходу на український ринок – інфраструктуру страхування від воєнних ризиків, індустріальні парки та податкові пільги за їх використання, підтримку проектів із значними інвестиціями понад €12 млн – компенсацію до 30% від суми вкладення. Ще одна важлива складова – інвестиційний компонент програми Ukraine Facility – Ukraine Investment Framework, який дозволить залучити до €40 млрд євро державних та приватних інвестицій.

«Особлива честь, що сьогодні захід відкрили наші надійні партнери – Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Бріджит Брінк та заступниця адміністратора Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID) Ізобель Коулман. Вкотре подякувала за підтримку американського народу та виділений пакет допомоги у $61 млрд, якого так очікувала Україна. За ці два роки ми незмінно відчуваємо надійне плече США – підтримка нашого приватного сектору, майже $380 млн у 2023 для підтримки агросектору, близько $1 млрд спрямували торік і на підтримку енергосистеми», - наголосила Перший віце-прем’єр-міністр України.

Юлія Свириденко зазначила, що Мінекономіки вже зараз акумулює проекти від приватного сектору, які будуть представлені на Ukraine Recovery Conference у Берліні. Зокрема, участь у конференції – це можливість встановити ділові зв’язки та ознайомитись з новими можливості співпраці та підтримки України.