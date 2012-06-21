Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із очільником уряду Естонії Каєю Каллас під час її офіційного візиту в Україну 17 травня.

Денис Шмигаль наголосив, що Естонія є надійним другом і важливим партнером України з широкого кола питань. Він додав, що Україна прагне максимальної активізації торговельно-економічного співробітництва з Естонією.

Крім того, Прем’єр-міністр України подякував естонській стороні за надання фінансової допомоги для підтримки українських територій, що постраждали внаслідок російської агресії, підтримки соціальної сфери та за допомогу в подоланні пандемії коронавірусу.

«Естонія є одним із лідерів за обсягом надання фінансової допомоги Україні. Ми особливо вдячні за підтримку цього року гуманітарних проєктів в Україні на понад 500 тисяч євро. Зазначена допомога буде спрямована передусім незахищеним людям, дітям і внутрішньо переміщеним особам на Сході України», — зазначив Денис Шмигаль.

Сторони також порушили питання вакцинації проти COVID-19. Очільник українського уряду відзначив вагому підтримку Естонії в межах міжнародних ініціатив щодо справедливого розподілу вакцин.

Крім того, Денис Шмигаль і Кая Каллас обговорили протидію гібридній агресії з боку Російської Федерації. Сторони підкреслили важливість обміну досвідом у галузі кібербезпеки.

«Надзвичайно цінуємо незмінну підтримку Естонією суверенітету та територіальної цілісності України у контексті тривалої агресії РФ. Ваш запланований візит до Луганської області — це потужний сигнал підтримки та уваги», — відзначив Прем’єр-міністр України.

Глава українського уряду також подякував Естонії за готовність узяти активну участь в «Кримській платформі».

Зі свого боку Кая Каллас зазначила, що політика невизнання анексії Криму є надзвичайно важливою для Естонії, і вони вітають ініціативи щодо запуску «Кримської платформи». Прем’єр-міністр Естонії додала, що Україна залишається найбільшим партнером з розвитку й Естонія готова підтримувати й допомагати Україні у впровадженні реформ.

Денис Шмигаль і Кая Каллас обговорили розвиток українсько-естонської співпраці