Звернувшись до спеціального “єдиного вікна” у Центрі наданням адміністративних послуг (ЦНАП), ветеран та його рідні, члени сімей загиблих, члени сімей Героїв Небесної Сотні можуть без черги отримати всі належні їм адміністративні послуги. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Серед регіонів найбільше “єдиних вікон” відкрито у:

Дніпропетровській області — 241

Вінницькій — 102

Полтавській — 89

Закарпатській — 62

Рівненській — 46

Харківській — 45.

Також 21 ветеранське “єдине вікно” функціонує й у Києві.

“Наближаємо послуги до ветеранів та їхніх рідних. Працюємо не тільки над кількісною уніфікацією і мережуванням системи Центрів надання адміністративних послуг, які працюють і надають послуги ветеранам війни за принципом “єдиного вікна”, а й над оновленням якості ветеранських послуг. Розробляємо державну програму підготовки фахівців, які працюють з ветеранами. А також працюємо над залученням міжнародної технічної допомоги для посилення спроможностей ЦНАП і розбудови інформаційної системи сервісів, які сприятимуть прискоренню і автоматизації наданню ветеранських послуг”, – розповів заступник Міністра у справах ветеранів України Руслан Приходько.

Заступник Міністра також зазначив, що фахівцями Мінветеранів постійно надається практична та методологічна допомога ЦНАП в організації їх роботи під час надання адміністративних послуг ветеранам та членам їх сімей, проводиться навчання та підвищення кваліфікації адміністраторів, налагоджується співпраця з суб’єктами надання адміністративних послуг для якісного та послідовного надання сервісу.

“Забезпечення належного, доступного і якісного сервісу українським Захисникам і Захисницям, їхнім рідним, а також родинам полеглих воїнів є одним із пріоритетних завдань нової державної ветеранської політики”, – наголосив Руслан Приходько.