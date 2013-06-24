29 жовтня Верховна Рада України прийняла у першому читанні законопроект, яким визначається правовий статус громадських об’єднань ветеранів війни, їхня роль у підтримці та реінтеграції ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Документ запроваджує новий юридичний термін – "громадські об’єднання ветеранів війни". Також вдосконалює процедуру реєстрації таких об'єднань. Це дозволить їм ефективніше захищати інтереси ветеранів й ветеранок, членів їхніх сімей, родин загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Прийняття цього законопроекту є важливою складовою у забезпеченні державної підтримки ветеранів війни та їхніх сімей. Він також сприяє подальшому розвитку громадянського суспільства в Україні.

“Це черговий крок до підвищення ролі громадських організацій, які надають важливу підтримку нашим ветеранам та їхнім родинам, родинам загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України. Ми маємо забезпечити належну правову базу для їхньої діяльності", – зазначив заступник Міністра у справах ветеранів України Фархад Фархадов.