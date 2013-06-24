З 20 липня запрацювали урядові програми безвідсоткового кредитування громадян, а також програма “Доступні кредити 5-7-9” для ОСББ та ЖБК на купівлю обладнання для генерації з альтернативних джерел енергії та установок для зберігання енергії. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема, для приватних домогосподарств вже діє програма пільгового кредитування під 0% для закупівлі обладнання і встановлення у власних домогосподарствах сонячних панелей з системами накопичення енергії та вітрових установок. Держава повністю компенсуватиме відсоткову ставку за такими кредитами впродовж 10 років. Сума кредиту може складати до 480 тисяч гривень на придбання та встановлення гібридної системи електропостачання.

Друга програма передбачає можливість для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) скористатись програмою державної підтримки «Доступні кредити 5-7-9%». Відтепер в рамках програми можна купувати та встановити генеруючі установки, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел, а також установки зберігання електричної енергії та допоміжне обладнання. Умови кредитування наступні — сума кредиту до 5 млн грн терміном до 5 років під 7% річних. Програма працюватиме у комбінації із програмою “ГрінДІМ”. ОСББ та ЖБК в рамках цієї програми зможуть отримати до 70% вартості проекту після його облаштування.

Для того, щоб скористатись державною програмою пільгового кредитування “Доступні кредити 5-7-9” керівництво ОСББ чи ЖБК має подати заявку до одного із 46 банків, які співпрацюють з Фондом розвитку підприємництва за програмою “Доступні кредити 5-7-9” та надати пакет необхідних документів, встановлених банком.

"Уряд робить все можливе задля того, щоб відновити енергогенеруючі потужності, які було зруйновано після масованих ракетних обстрілів з боку рф. Разом з тим пропонуємо власникам приватних та багатоквартирних будинків скористатись можливостями пільгових програм і підвищити свою енергонезалежність. Розвиток альтернативних джерел генерації енергії має стати складовою нової української енергосистеми і подібні програми безумовний вклад у це. Адже тепер домогосподарства та ОСББ і ЖБК отримають доступні інструменти розбудови власних енергетичних потужностей", — наголосила Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

“Нарощування потужностей розподіленої генерації електроенергії має важливе значення для забезпечення термінових потреб споживачів. І це шлях до нашої енергетичної стійкості в цілому. Тому держава створює умови для швидкого розвитку розподіленої генерації з мінімальною кількістю бюрократичних процедур та можливостями залучення фінансування для таких проєктів”, – додав Міністр енергетики Герман Галущенко.

Кредитні продукти для громадян вже доступні у таких банках як: АТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "ОЩАДБАНК", АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "СЕНС БАНК", АТ "КБ "ГЛОБУС”.

Кредитні продукти для ОСББ та ЖБК доступні у таких банках, як: АТ "КБ "ГЛОБУС", АТ "СКАЙ БАНК", АТ "ОЩАДБАНК", ПАТ "БАНК ВОСТОК", АТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "СЕНС БАНК", АБ "УКРГАЗБАНК" .

З кожним тижнем мережа уповноважених банків, які будуть мати вищевказані кредитні продукти, буде розширюватися.

Фонд розвитку підприємництва вже зараз розпочав роботу над залученням коштів міжнародної допомоги з метою забезпечення безперебійного фінансування зазначених програм, які забезпечують основу енергетичної незалежності не лише для домогосподарств, ОСББ та ЖБК, а й країни вцілому.

Юлія Свириденко нагадала, що Уряд нещодавно також розширив програму "Доступні кредити 5-7-9%" для бізнесу на відновлення енергетичних спроможностей. Минулого тижня Sense Bank видав перший кредит на придбання та встановлення українським виробником сонячної електростанції, потужністю 1 МВт.

За ці кошти виробник побудує у Чернівецькій області сонячну електростанцію потужністю 1 МВт мегават. Для прикладу – цієї електроенергії достатньо, щоб забезпечити електроенергією приблизно 360 квартир. Річна генерація станції складатиме 1150 МВт годин електроенергії. Загальна сума кредиту становить 14,2 мільйона гривень. Строк погашення – п’ять років.

Також перший кредит для бізнесу видав вітчизняний “Укргазбанк”, надавши інвестиційні кредити двом виробникам із Вінницької та Черкаської областей на придбання когенераційних установок. Загальна потужність установок становить 2,5 МВт. Кредити надано за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на загальну суму понад 26 млн грн.

Також для бізнесу, який бажає узяти кредит розміром у понад 150 млн грн з 20 липня з’явилася така можливість. У липні 19 найбільших банків України об’єдналися і підписали меморандум про пільгове кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури.

Подати заявку можна у будь-якому із банків партнерів. Такі заявки будуть розглядатися першочергово. Сума кредиту залежно від сегмента може становити від 500 тис. євро, до 25 млн євро. Термін кредиту становитиме до 5-7 років.

Базова відсоткова ставка для кредитів в національній валюті в рамках базового продукту на перший рік складає 13,5% річних або UIRD3M+0,5 %. А починаючи з другого року вона стає плаваючою, але не більше UIRD12M + 3%.

Для кредитів на відновлення енергетики заставою буде саме обладнання, яке бізнес купує. Що значно спрощує процес отримання кредиту і робить його доступнішим для більшої кількості підприємців.

Національний банк в рамках загальнодержавної програми відновлення енергетичної інфраструктури прийняв низку рішень, спрямовних на підвищення коефіцієнтів ліквідності енергетичного обладнання, що може передаватися в заставу, та оптимізацію оцінки ризиків при реалізації інвестиційних проектів. Ці рішення спрямовані на підвищення доступності кредитних коштів для бізнесу і громадян.