Мінагрополітики продовжує роботу щодо переведення публічних послуг в електронну форму. Було розроблено та впроваджено інформаційно-комунікаційну систему «Основний реєстр складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання, і реєстр зернового складу». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Щоб зареєструватися, установам та організаціям, які здійснюють діяльність у галузі збереження зерна, необхідно перейти на офіційну веб-адресу нового Реєстру за посиланням.

З актуальною інформацією щодо роботи Реєстру можна ознайомитися на офіційному сайті ДП «Держреєстри України».

Переваги впровадження Реєстру складських документів на зерно:

розміщення Реєстру на Єдиній платформі реєстрів державних органів на Дія.Engine;

реалізована можливість керування бланками в частині їх переміщення між складами;

доступ елеваторів до роботи з Реєстром через веб-браузер Управління доступом користувачів реалізовано безпосередньо в системі та доступно керівнику елеватора;

наявність АPI-інтерфейсу для інформаційного обміну з обліковими системами зернових складів;

використання електронного цифрового підпису для авторизації користувачів;

реалізовані робочі кабінети для банківських установ;

інтеграція Реєстру з ЄДР (Єдиним державним реєстром юридичних осіб);

нові формати звітності.

«Мінагрополітики продовжує рух у бік цифровізації для спрощення доступу до послуг. Впровадження Реєстру зберігання зерна створює передумови переходу на безпаперові технології та запровадження електронного складського документа на зерно. Також створює можливість інтеграції з торговельними майданчиками для розвитку ринку зерна України», - зазначив Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Послуги реалізовані Міністерством аграрної політики та продовольства України в партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України та Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів за підтримки Фонду Східна Європа в межах проектів DIGITAL UA HUB, що впроваджуються Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за фінансової підтримки Уряду Німеччини та проекту Європейського Союзу «Інституційна та політична реформа дрібномасштабного сільського господарства в Україні» (IPRSA).