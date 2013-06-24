Міністерство цифрової трансформації запускає освітній проєкт IT Generation, в межах якого українці отримають можливість пройти безоплатне навчання у сфері IT.

Про в Медіа Центрі Україна — Укрінформ сказав віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоровпід час запуску освітнього проєкту IT Generation для навчання IT-спеціальностей.

«За останні пів року ми напрацювали наше бачення ІТ реформи освіти. Що конкретно потрібно зробити, щоб задовольнити той попит, який виникає зараз в Україні, в ІТ галузі. Ця реформа ІТ освіти охоплює дуже багато компонентів та етапів. Завдяки цьому проєкту на першому етапі ми зможемо навчити тисячу українців ІТ спеціальностям. На другому етапі ми плануємо навчити ще 2 тисячі людей, і далі ми будемо масштабувати цей проєкт до десятків тисяч студентів, які безкоштовно пройдуть безкоштовно навчання», - сказав Федоров.

За його словами, в межах проєкту міністерство підбирає найкращі школи, як онлайн, так і офлайн, які навчають ІТ професіям.

«Ми даємо цим школам можливість зібрати заявки українців, які до цього не працювали в ІТ, та пройти співбесіду. Наші партнери, з якими ми реалізовуємо цей проєкт, будуть повністю сплачувати навчання цим українцям», - зазначив Федоров.

Він зазначив, що головним критерієм відбору потенційних айтішників має бути відсутність даної освіти та досвіду в цій сфері. Компанії, які бажають долучитись до цього проєкту, можуть подавати заявки вже з наступного тижня, а навчання для самих студентів розпочнеться вже у серпні.

Проєкт IT Generation реалізується за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» та проєкту «Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні», що впроваджується UNDP Ukraine / ПРООН в Україні.