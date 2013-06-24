Уряд затвердив Порядок функціонування інформаційної платформи громадського здоров’я. Відповідну постанову Уряд прийняв 2 травня. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Платформа громадського здоров’я міститиме:

корисну для населення інформацію про фактори, що впливають на здоров’я;

аналітичні дослідження про громадське здоров’я;

актуальні дані про епідемічну ситуацію;

інформацію про стан здоров’я населення;

звітність про епідемічну ситуацію;

дані про виявлення небезпечних чинників та оцінку ризиків для здоров’я населення;

прогнозування стану здоров’я населення і середовища життєдіяльності людини

Користувачами платформи зможуть бути представники органів влади різного рівня, міжнародні та громадські організації, медичні працівники і, звісно, пацієнти. Інформаційна платформа буде інтегрована з іншими системами та реєстрами. Це забезпечить доступ до необхідної інформації для аналізу та створення прогнозів у сфері охорони здоров’я.

Усебічний погляд на дані про здоров’я сприятиме ухваленню обґрунтованих рішень і забезпечить можливості для покращення догляду за пацієнтами та ефективного розподілу ресурсів.

Дані фіксуватимуться за різними категоріями, зокрема:

загальні показники: народжуваність, тривалість життя тощо;

показники, що належать до сфери охорони здоровʼя: управління, фінансування, надання медичної допомоги, медичні вироби тощо;

показники, що стосуються здоровʼя населення за певними категоріями: фактори ризику, материнство, дитинство, ментальне здоровʼя тощо;

показники, що стосуються середовища: безпеки та кризові фактори.

Вертикально-горизонтальна система побудови платформи дозволить відображати показники на різних рівнях. Нижчі показники інтегруватимуться в показники верхнього рівня, і, що важливо, їх можна буде розраховувати автоматично завдяки розробленим індикаторам та формулам. Приміром, показники для міжнародної звітності даватимуть змогу порівняти стан охорони здоровʼя нашої країни з іншими, а на національному рівні можна буде побачити рівень надання медичної допомоги. Відображатимуться дані також на регіональному і місцевому рівнях.

Тож платформа стане цінним інструментом для покращення доступності та використання даних сфери охорони здоров’я України.