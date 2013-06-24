В Україні проводиться безперервний епідеміологічний нагляд за холерою впродовж року, а з 1 червня до 1 жовтня діє посилений сезон спостереження за цією хворобою. Для цього центри контролю та профілактики хвороб (далі — ЦКПХ) оснащені спеціалізованим лабораторним обладнанням та реагентами. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

“На рівні кожної області центри контролю та профілактики хвороб протягом року проводять заходи щодо недопущення виникнення та розповсюдження холери: реалізуються комплексні та оперативні плани реагування та діагностики, працюють оперативні протиепідемічні та дезінфекційні бригади. В сезон підвищеного ризику, з червня по жовтень, спеціалісти посилюють нагляд за холерою. За цей період цього року на холеру обстежено 13 238 людей із гострою кишковою інфекцією, спалахів холери не виявлено. Крім того, фахівці ЦКПХ проводять також дослідження зразків довкілля. Зокрема, проводиться моніторинг води зі стічних вод, прісної та морської води. За період епідемічного сезону проведено 9 949 досліджень таких проб”, - Ігор Кузін, заступник міністра, головний державний санітарний лікар України

Також на рівні областей визначені медзаклади для госпіталізації пацієнтів з підозрою на холеру, які мають «незнижувальний запас» лікарських засобів — антибіотиків, регідратаційних розчинів, дезінфектантів. Така система дозволяє своєчасно виявити випадки підозри на холеру та забезпечити системний контроль за епідситуацією на рівні країни, а в разі загрози — «активувати» систему реагування та локалізувати спалах.

Нагадаємо, у 2023 році під час посиленого сезону епіднагляду за холерою на території України підозри на захворювання фіксували у Запорізькій та Чернігівській областях. Після епідемічного розслідування та розширених лабораторних досліджень вони не підтвердилися. Загалом протягом посиленого сезону спостереження за холерою у 2023 році на холеру було обстежено 12 604 людини із гострою кишковою інфекцією та проведено 11 073 дослідження проб води зі стічних вод, прісної та морської води. Спалахів холери не зафіксовано.

Холера — це гостра діарейна інфекція, що виникає після вживання харчових продуктів або води, заражених бактерією Vibrio cholerae О1 або О139. Холера передається фекально-оральним шляхом від людини до людини, частіше у разі вживання забрудненої води, овочів, фруктів, під час купання у відкритих водоймах, а також через їжу і побутові контакти. Без належного лікування холера може призвести до зневоднення та смерті.