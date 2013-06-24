Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Відповідне рішення за поданням Міністерства внутрішніх справ України ухвалене на засіданні Уряду 13 червня.

Дані зміни передбачають можливість використання під час проведення відповідного огляду в закладі охорони здоров’я тестів на вміст наркотичного засобу або психотропної речовини в організмі особи.

При позитивному результаті тесту обов'язковим є підтвердження наявності наркотичних засобів або психотропних речовин лабораторним дослідженням.

Важливо, що реалізація даного акта не потребуватиме додаткових витрат з державного та місцевого бюджетів України.