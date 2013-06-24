Проект із запровадження ідентифікації та реєстрації домашніх тварин, ініційований Міністерством аграрної політики та продовольства України спільно з Держпродспоживслужбою та Міністерством цифрової трансформації, вперше презентували власникам домашніх тварин на найбільшому фестивалі для власників собак «Песики Фест» у Києві. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Лекторій цьогорічного фестивалю відкрив заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Денис Башлик, який анонсував запуск Єдиного державного реєстру домашніх тварин і пояснив, у чому цінність Проекту для власників.

«У першу чергу, Проект передбачає зміни в процедурі видачі ветеринарних паспортів та їх діджиталізація. Раніше видавати офіційні документи для тварин мали право тільки державні заклади ветеринарної медицини. Після запуску Проекту видача ветеринарних документів стане діджиталізованою, прозорою та доступною послугою, а отримати паспорти державного зразка можна буде не тільки в державних, а й у приватних ветклініках, які долучаться до Проекту.

Невід’ємною частиною Проекту є запуск Єдиного державного реєстру домашніх тварин. Власники домашніх тварин зможуть зареєструвати в Реєстрі свого улюбленця під час візиту до ветеринарного лікаря — таким чином буде сформовано електронний ветеринарний паспорт. У ньому зберігатиметься вся інформація про тварину включно з історією щеплень, тому у разі втрати паперового ветеринарного паспорта ці дані можна буде відновити з Реєстру.

Друга наболіла проблема, яку ми почнемо вирішувати — відсутність верифікованої державної інфраструктури для пошуку загублених тварин і повернення їх додому. За даними зоозахисної ініціативи Save Pets of Ukraine, під час війни кількість безпритульних тварин в Україні зростає на 60% щороку. Це створює величезне навантаження на притулки та волонтерів, які віддано борються за життя кожного хвостика. На жаль, притулків уже зараз бракує, і проблема загострюється. Реєстрація тварин у Реєстрі дозволить полегшити пошук загублених котів, собак та тхорів, їх ідентифікацію та повернення власникам.

По-третє, запровадження системи ідентифікації та реєстрації домашніх тварин — ефективна європейська практика, яка дозволяє підійти до проблеми комплексно: не лише регулювати кількість безпритульних тварин, але й успішно протидіяти сказу.», — пояснює Денис Башлик.

Проект є першою цифровою ініціативою держави в сфері ветеринарної медицини, і головною інновацією для власників у майбутньому стане поява електронних ветпаспортів у Дії.

Проект реалізується в два етапи. Під час першого етапу, який розпочнеться цієї осені, буде запущено Єдиний державний реєстр домашніх тварин та відкрито реєстрацію для власників тварин, що відбуватиметься під час візиту до ветеринарного лікаря. Послуга надаватиметься безкоштовно державними і ліцензованими приватними ветеринарними лікарями, які стали учасниками Проекту та мають доступ до Реєстру (перелік таких лікарів по всій Україні можна буде побачити на мапі ветклінік на порталі проєкту pet.gov.ua). Під час другого етапу, коли реєстрація домашніх тварин стане масовою і Реєстр достатньо наповниться, команда проекту реалізує відображення ветеринарних паспортів зареєстрованих тварин у застосунку Дія.

У подальших планах Проекту — інтеграція Єдиного державного реєстру з міжнародними базами даних домашніх тварин, зокрема Europetnet. Ініціативу уже підтримали міжнародні та українські зоозахисні організації та ветеринарна спільнота. Міжнародний фонд захисту тварин (IFAW) надав спеціальний грант, у рамках якого майже 7000 котів та собак були безкоштовно чиповані та вакциновані від сказу та інших захворювань, а 20 ветеринарних лікарів здійснили тестування Реєстру на практиці. Після опрацювання результатів тестування на сайтах державних установ-ініціаторів Проекту і в ЗМІ буде оголошено про запуск Єдиного державного реєстру домашніх тварин.

Довідково

Фестиваль «Песики Фест» здійснює просвітницьку та благодійну місію, популяризує свідомий підхід до адопції та пет-батьківства заради благополуччя тварин. Зокрема, в рамках «Песики Фест» проходить лекторій, на якому експерти ветеринарної медицини, кінології та зоопсихології розповідають про різні аспекти догляду за собаками та взаємодії з ними.