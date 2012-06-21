Інвестори планують побудувати перевантажувальний комплекс у порту Чорноморська. Про це повідомляє прес-служба Одеської облради.
Комплекс займе відразу три портові причали і дозволить переробляти до 11 млн тонн різноманітних вантажів додатково. Інвестують у проект китайська компанія Touchstone Capital Group Holdings Limited та американська Navigator Principal Investors LLC. Будівництво обійдеться в 250 мільйонів доларів.
Відзначимо, що в 2017 році Україні вдалося залучити 2 млрд доларів інвестицій.
Для порівняння, Ефіопії вдалося за рік залучити вдвічі більше, 4 млрд доларів. За прогнозами МВФ, економіка цієї африканської країни в 2018 році зросте на 8,5%, тоді як український ВВП – лише на 3%.