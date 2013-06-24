В Україну повернули вже 46 дітей, яких незаконно депортувала та вивезла російська федерація.

Про це сказала радник-уповноважений Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук на брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ.

«Вдалося повернути вже 46 дітей. , Тому що комунікували в ЗМІ більше про двох перших дітей - про Кіру та Іллю. Я думаю, що ви добре знаєте про кого я говорю, але на сьогоднішній день історій повернення дітей є вже 46”, - зауважила Герасимчук.

Вона наголосила, що без поіменних списків дітейне можна розпочати пошукових дій.

«Перший етап - нам потрібно ідентифікувати дітей. Ми це робимо усіма можливими способами. Повірте, це звірка всіх можливих баз даних: і медичної сфери, і соціальної сфери, і освітньої сфери, щоби зібрати якомога більше даних про дитину, яка заявлена як депортована чи переміщена”, - повідомила Герасимчук.

Далі, за її словами, оскільки українська сторона не має доступу ні на тимчасово окуповані території, ні на територію російської федерації, пошукові дії проводять міжнародні організації, які мають мандат на такий вид діяльності.

«Тому наша задача - наповнити максимум список інформацією і передати його в міжнародну організацію», - підкреслила уповноважена Президента.

Вона зауважила, що повернення кожної дитини буде індивідуальним випадком і єдиного якогось алгоритму, за яким можна відразу повернути всіх дітей, зараз не існує.

Герасимчук поінформувала, що питання повернення та пошуку дітей, депортованих російською федерацією з України, обговорюється через посередників.

«Ми говоримо через посередників. Напряму з російською федерацією ми не спілкуємося. Особисто я можу сказати за себе - я не спілкуюся з омбудсменом з прав дитини російської федерації. Я не веду таку комунікацію і вважаю, що тут нема чого нам обговорювати, окрім просто пустих заяв. Списки точно російська федерація просто так нікому не передасть, тому що це просто, по суті, підтвердити, що вони займаються геноцидом українського народу”, - розповіла вона.

За її словами, Україна у питанні пошуку дітей співпрацює з Міжнародним червоним хрестом, з ЮНІСЕФ та іншими організаціями, які в той чи інший спосіб долучаються до цього процесу.

«Зараз у відкритих джерелах російська влада озвучує цифру 350 тисяч нібито евакуйованих до російської федерації дітей. Чому я кажу, що це не евакуація? Тому що при евакуації цих дітей негайно мали б повернути на територію України, але цього не відбулося, і за всіма діями і тезами, які озвучує російська влада, вони повертати українських дітей не збираються. Тож ми можемо говорити і маємо говорити виключно не про евакуацію, а про примусову депортацію і про примусове переміщення”, - наголосила Герасимчук.

Таким чином, зауважила вона, наразі не можна точно сказати, скільки дітей із супроводом чи без було примусово переміщено російським агресором або на тимчасово окуповану росією територію Донецької, Луганської, Херсонської областей та Автономної Республіки Крим або депортовано в російську федерацію.

«Цифра щодо незаконно депортованих та переміщених дітей, про яку нам точно відомо, це 5 100 дітей станом на сьогодні. І ця кількість звернень щодня надходить і збільшується. Це - кількість звернень до Національного інформаційного бюро. Туди, куди і мають люди повідомляти про те, що їм стали відомі факти депортації чи переміщення дитини, чи дорослого. Тож на сьогодні ми говоримо, що з української сторони ми перевіряємо, верифікуємо, доповнюємо список уже відомих нам персональних даних цих дітей. І далі цей список передається вже до міжнародних організацій, таких як Міжнародний Червоний Хрест, для власне здійснення пошукових дій, де ці діти знаходяться в російській федерації чи на інших територіях», - розповіла представник Президента.

За її словами, серед примусово депортованих росією дітей більшість становлять вивезені разом із кимось із дорослих - родичами, батьками тощо. Частину - діти, які втратили батьків під час війни, ще частину - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Як повідомлялося, в Україні понад 1032 дитини постраждали внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 20 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв складає 353, поранених - 679.