Уже два тижні українців радує тепла весняна погода, на зміну якій скоро прийде незначне похолодання з дощами і грозами.
У найближчий тиждень в Україні очікується дві хвилі похолодання. За словами народного синоптика Леоніда Горбаня, тепла погода повернеться в понеділок, 23 квітня.
«18-19 квітня буде похолодання з температурою 11-12 градусів вночі і 14-15 градусів вдень. Друга хвиля похолодання прийде 21-22 квітня – буде ще холодніше. Нічна температура – 7-8 градусів, а денна – 11-13. Різке потепління почнеться з 23 квітня. Середньодобова температура сягатиме 18-19 градусів, а це значить, що вдень буде 23-24 градуси тепла», – народний синоптик.
Що стосується опадів, то дощі, за словами Горбаня, очікуються 18-19 і 24-26 квітня.
Народний синоптик також пояснив, що ця погода прогнозована, оскільки після Пасхи, за його словами, традиційно приходять дві хвилі похолодання.
«Перша хвиля похолодання починається з п’ятого дня після Пасхи, потім – 17-й день. Це все пояснюється тим, що протягом року від Сонця йде 94 хвилі, і це стабільність, яка не порушується. А всі ці хвилі похолодання розраховуються після Пасхи », – сказав він.
У той же час, за даними українського Гідрометцентру, в найближчий тиждень найхолодніший день буде 19 квітня. У центрі і на півночі країни температура повітря складе 11-13 градусів вдень і 7-9 – вночі. На заході і півдні буде трохи тепліше – 14-16 градусів вдень, але 5-8 – вночі.
Крім того, 18 квітня в центральних, східних і південних регіонах очікуються дощі з грозами. 19 квітня в цих же регіонах пройдуть помірні дощі. На заході країни опадів в найближчі дні не очікується.