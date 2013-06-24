Укрзалізниця розробила та затвердила нову Антикорупційну програму товариства. Наразі триває ознайомлення працівників зі схваленим документом. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Під час розробки Антикорупційної програми бралися до уваги не лише вимоги чинного законодавства України, але й кращі світові практики у сфері запобігання корупції.

Також проводиться робота над підготовкою плану першочергових заходів з розбудови ефективної системи запобігання корупції АТ «Укрзалізниця». Текст Антикорупційної програми розміщено на офіційному вебсайті Укрзалізниці.

Як уже повідомлялося, затвердженню Антикорупційної програмипередували презентаціяїї проєкту та проведення публічного обговорення з представниками громадських організацій та державних органів.