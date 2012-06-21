Починаючи з 30 серпня прикордонники вже здійснили оформлення понад трьох тисяч паломників-хасидів. Вони прибувають організованими рейсами з документами про вакцинацію. Раніше Ізраїль запровадив обов'язкову наявність негативного ПЛР-тесту для громадян, які виїжджають до України.

"За минулу добу понад 1 тисяч 350 паломників перетнули державний кодон у пунктах пропуску "Львів", "Краківець", "Шегині", "Солотвино", "Лужанка", "Порубне", "Бориспіль", "Платоново", "Одеса-авіа", - повідомляє Державна прикордонна служба України.

У відомстві нагадали, що за порушення українського законодавства при перетинанні держкордону порушники нестимуть відповідне покарання.

Перші організовані зворотні рейси мають відбутися вночі 9 вересня.

У Черкаській області Служба безпеки України провела тренування у межах підготовки до щорічного святкування юдеями Рош-Гашана.

Це свято Нового року для вірян, які сповідують юдаїзм.

Тренування провели максимально наближено до реальних подій.

Іудейський Новий рік Рош га-Шана відзначатиметься 6 вересня.