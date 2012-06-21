Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Кондитерську школу-крамницю для осіб із інвалідністю, зокрема, підлітків створили в Ужгороді. Вона стане навчальним майданчиком тим, хто хоче освоїти навички кондитерської справи і самостійно заробляти на життя.
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Це, за словами голови благодійного фонду Олени Логвиненко, буде для них зайнятість, психологічна підтримка і трудова реабілітація. Особливо важливого значення ініціатива благодійників набуває завдяки тому, що на даний час ні адаптованих програм зайнятості, ні послуг підтриманого проживання для цієї категорії людей на державному рівні не розроблено. Про це на презентації школи-крамниці говорив директор департаменту праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради Андрій Біксей.
На другому поверсі навчального центру для осіб із інвалідністю відбуватимуться майстер-класи: двоє професійних кухарів навчатимуть слухачів школи робити солодощі. А от перший поверх займе безпосередньо крамниця-кондитерська, де самі учні готуватимуть каву та обслуговуватимуть клієнтів.
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Учасники презентації наголошували: щоб школа для підлітків із інвалідність – майбутніх кондитерів могла успішно існувати і стала самоокупною, потрібні зусилля і батьків дітей, і підприємців, і всіх небайдужих. Міський голова Богдан Андріїв запевнив, що важливий соціальний проект матиме підтримку з боку влади.