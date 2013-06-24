Після впровадження е-рецепта на лікарські препарати все більше аптек починають працювати в Електронній системі охорони здоровʼя (далі – ЕСОЗ). Адже це дозволяє пацієнтам придбавати ліки у сучасний та зручний спосіб. Так, на сьогодні в ЕСОЗ вже було сформовано понад 100 тисяч електронних рецептів на рецептурні ліки. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Передусім нагадаємо, що на перехідному етапі пацієнт сам може обрати тип рецепта – електронний чи паперовий – відповідно до того, яким із них йому зручніше скористатись. Коли пацієнт обирає електронний рецепт, він отримує номер рецепта та унікальний код його погашення у вигляді смс-повідомлення. Для того, щоб придбати ліки в аптеці за рецептом, достатньо лише повідомити ці дані фармацевту.

Знайти найближчу до вас аптеку, яка відпускає ліки за електронним рецептом, можна на спеціальному дашборді. Для цього:

Відкрийте дашборд «Електронна карта місць відпуску лікарських засобів за еРецептом»

Оберіть область, тип та назву населеного пункту, в якому ви проживаєте.

Зверніть увагу, що якщо ви отримали рецепт на наркотичні (психотропні) ліки, необхідно позначити відповідну програму («Програма еРецепта» – «Наркотичні (психотропні) ліки») – тоді вам стане доступним перелік аптек, які мають необхідну ліцензію.

Після цього на дашборді зʼявиться карта з позначками доступних аптек, а також перелік адрес аптек, які відпускають ліки за е-рецептом. Оберіть аптеку, яка буде найбільш зручною для вас.

Що важливо знати перед придбанням ліків за е-рецептом: