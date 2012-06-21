Згідно зі статистикою, в Японії вже третій місяць поспіль кількість людей, що виїжджають з Токіо, щоб оселитися в сільській місцевості, перевищує кількість тих, хто їде з села до столиці. У першу чергу це стосується людей у віці 20-30 років, повідомляє Reuters.

Схоже, що повернення в село – довгостроковий тренд. Новий японський прем'єр Есіхіде Суга заявив, що відродження сільської місцевості – одне з ключових завдань.



Нині японські села напівзанедбані. Молодь прагнула виїхати в міста, і в сільській місцевості залишалися переважно люди похилого віку. В японській мові навіть з'явився спеціальний термін «сьосікорейка» – так називають сукупний ефект падіння народжуваності, старіння населення і зростання попиту на соціальну підтримку для пенсіонерів. У країні налічуються сотні «генкай сюраку» – сіл, де переважна більшість жителі похилого віку. І таке зустрічається не тільки у віддалених місцевостях в горах, але навіть у передмістях Токіо. Якщо тенденція не зміниться, то до 2040 року майже половина муніципалітетів Японії опиниться під загрозою зникнення через критично низьку кількість жителів.

Однак пандемія коронавірусу і розвиток технологій віддаленого доступу, схоже, вселяють надію, що японські села, багато з яких розташовані в найкрасивіших місцях і зберегли старовинні будинки, не помруть.

«Тепер я живу серед гір, на березі річки, з видом на Фудзі, – розповідає юнак, переїхав з Токіо. – Тут спокійно, немає скупчення людей, що знижує небезпеку зараження».

Велика частина тих, хто виїхав продовжують працювати в своїх компаніях, використовуючи віддалений доступ, завдяки розвитку інтернету з цим тепер немає проблем, і лише періодично вибираються в столицю, причому підлаштовуючись час так, щоб пропустити забиті ранкові електрички. Інші поєднують роботу вдома із заняттями сільським господарством. Треті взагалі вирішили звільнитися і присвятити себе сільському господарству цілком. Деякі починають займатися креативними технологіями – новим напрямком з розвитку туристичної привабливості та інфраструктури. Наприклад, влаштовують кондитерські фестивалі з випічкою за унікальними рецептами, властивими тільки для даної місцевості, роблять сувеніри, відкривають сакеварні.

Більш того, з мегаполісів стали переїжджати навіть деякі компанії. Хтось змінює бізнес-модель, ставлячи в основу віддалену роботу, хтось просто переїжджає разом зі співробітниками в регіони. Поки на першому місці за кількістю тих, хто переїхав у село знаходиться префектура Нагано, розташована на сході острова Хонсю. Вона пропонує найбільшу кількість програм підтримки для тих, хто покидає мегаполіси.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»