«КОЛО ПОКРОВА» - в зоні оперативної відповідальності ОСУВ «Хортиця» реалізується унікальний духовний та мистецький проект психологічної реабілітації військових, що приймають участь у бойових діях на Харківському, Луганському та Донецькому напрямках. Проект впроваджено командуванням ОСУВ «Хортиця» в межах Програми Головнокомандувача ЗСУ – «Збереження життя та здоров’я військовослужбовців».

Особливість проекту – адаптація до фронтових умов та реалізація безпосередньо в зоні ведення бойових дій. З цією метою створені мобільні робочі групи із залученням штатних військових капеланів бойових бригад, майстрів народного прикладного мистецтва та традиційного автентичного співу - артистів міжнародно відомого етно-гурту «Кралиця».

Мобільні групи з психологічної та духовної реабілітації військових працюють в місцях відпочинку та відновлення бійців безпосередньо в зоні ведення бойових дій.

Створення саме мобільних бригад обумовлено невеликою кількістю бійців на кожній локації через небезпеку вогневого впливу ворога. Втім, психологічна та духовна підтримка військовослужбовців найбільш актуальна саме в безпосередній наближеності до лінії фронту.

Позитивний вплив на психологічний, моральний та душевний (духовний) стан військовослужбовців здійснюється крізь призму особистого безпосереднього релігійно-творчого спілкування: співтворчість з народним майстром в супроводі автентичного співу, духовний вплив військового священника сприятимуть психологічній реабілітації та відновленню бійця.

Участь в проекті майстрів гончарного мистецтва обумовлена позитивним впливом на психологічний стан людини. Елементами такого впливу є концентрація і дрібна моторика, як і спів, основою якого є дихання і робота з ліквідацією м'язових зажимов.

Мобільна релігійно-творча група працює з військовими безпосередньо в зоні ведення бойових дій в місцях відпочинку, та відновлення особового складу, а також у військових шпиталях. Військові разом з митцями замішують глину і безпосередньо виготовляють вироби та розписують їх. Спілкуються з артистами, які у родинній атмосфері виконують для них українські народні співи під аутентичний музичний супровід. Священник-капелан проводить душпастирську роботу з бійцями.

Саме родинна атмосфера, у якій здійснюється духовний вплив на військовослужбовця є тим чинником, який має підвищити ефективність психічної та духовної реабілітації бійця.

Джерело: ТГ канал Хортицький вітер