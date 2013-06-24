Президент і Прем’єр подякували уряду Великої Британії за найбільший пакет оборонної підтримки

Президент України Володимир Зеленський 2 травня провів у Києві зустріч з державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності націй та розвитку Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Девідом Камероном. Глава держави подякував уряду Великої Британії за найбільший пакет оборонної підтримки обсягом пів мільярда фунтів стерлінгів, про який оголосили минулого тижня.

«Надання цього пакета разом з надважливим рішенням США про допомогу має велике значення для нас у цей ключовий момент», — сказав Володимир Зеленський.

Президент поінформував про ситуацію на фронті й наголосив: важливо, щоб озброєння, передбачене пакетом підтримки, надійшло якомога швидше. Передусім бронетехніка, боєприпаси та ракети різнихтипів.

Особливу увагу під час зустрічі приділили підготовці до важливих міжнародних заходів, що відбудуться незабаром: саміту «Групи семи» в Італії, інавгураційного Саміту миру у Швейцарії, саміту НАТО у Вашингтоні та четвертого саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії.

Зустріч із державним секретарем у закордонних справах Великої Британії Девідом Камероном провів також Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Очільник українського уряду висловив подяку за оголошення найбільшого пакета військової допомоги в розмірі 500 мільйонів фунтів, у який увійдуть засоби ППО, боєприпаси, ракети, безпілотники та інше важливе обладнання. Він назвав це вагомим внеском у зміцнення обороноздатності України.

Сторони порушили питання економічної та енергетичної підтримки. Зокрема, Денис Шмигаль поінформував Девіда Камерона про наслідки атак російських терористів на енергетичну інфраструктуру України.

«Ми активно працюємо над децентралізацією енергосистеми, а тому потребуємо більше газових турбін, когенераційних установок і мобільних генераторів. Розраховуємо на сприяння Великої Британії», — зазначив Прем’єр-міністр.

Урядовці скоординували спільну роботу в напрямі передачі Україні заморожених російських активів. Денис Шмигаль подякував Девіду Камерону за особисту залученість.

«Важливо змусити росію заплатити за злочинну війну, а Україні швидко отримати необхідні кошти для стійкості та відновлення», — наголосив глава українського уряду.

Окремо сторони обговорили інтеграцію України в НАТО. Денис Шмигаль подякував Великій Британії за непохитну підтримку.

Джерела: Офіс Президента

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ