В Україні розпочав роботу єдиний вебпортал вакантних посад у закладах охорони здоров’я. Законодавство вимагає використовувати його для проведення добору на вакансії в державних та комунальних медзакладах, зокрема під час проведення конкурсу на посаду керівника. Вимога не поширюється на заклади охорони здоров’я приватної форми власності, охорони здоров’я МВС, Міноборони, військових формувань, а також правоохоронних органів спецпризначення.

Єдиний вебпортал доступний за посиланням: medvacancy.moz.gov.ua.

Завдяки його функціоналу можна розміщувати оголошення про вакансії в медзакладах, шукати роботу, подаватися на оприлюднені позиції, розміщувати оголошення про підсумки проведених конкурсів тощо.

Розміщувати інформацію можуть керівники та уповноважені особи закладів охорони здоров’я, члени конкурсної комісії, до складу яких входять представники органів управління. Зареєструватися на сайті також можуть і кандидати на посади.

Інформацію про вакантну посаду до єдиного вебпорталу заклади охорони здоров’я мають подавати протягом десяти робочих днів із дня її утворення або вивільнення, повідомляє МОЗ.