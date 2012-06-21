100 000 доз вакцини AstraZeneca отримала Україна на початку цього тижня від уряду Греції. А 18 серпня — ще 650 400 доз цієї вакцини від Польщі та 46 000 доз від Литви як гуманітарну допомогу. Частину вакцини з цих поставок спрямують на щеплення тих, хто має отримати другу дозу AstraZeneca. Решту розподілять між центрами вакцинації та пунктами щеплень, повідомляє на свій сторінці у фейсбуці Міністерство охорони здоров’я.

AstraZeneca — векторна вакцина проти COVID-19, яку виробляють у ЄС, Великій Британії, Південній Кореї та Індії. Вакцина, виготовлена в ЄС, має торговельну марку Vaxzevria, в Південній Кореї — AstraZeneca-SKBio, в Індії — Covishield. Препарати, виготовлені на різних майданчиках, цілковито взаємозамінні, бо їхня технологія виробництва і склад ідентичні. Якщо перше щеплення ви отримали вакциною одного виробника, то другу дозу можна отримати цією самою вакциною будь— якої іншої країни виробництва. Її схвалено до екстреного застосування ВООЗ і Європейським агентством з лікарських засобів. Для повної імунізації потрібно отримати дві дози з інтервалом 4—12 тижнів.