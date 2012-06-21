Держава робить черговий крок для впровадження справедливих і прозорих правил на ринку газу. Із середини січня договір на постачання газу з державною компанією «Нафтогаз» можна буде укласти у відділенні державного Ощадбанку. Це партнерство двох державних компаній, яке дає змогу людям в усіх куточках країни просто й зручно змінити постачальника газу та отримати найкращу ціну на блакитне паливо. Про це вчора Прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав на своїй сторінці у фейсбуці.

«Ми поставили собі завдання створити прозорий та справедливий ринок газу. І крок за кроком рухаємося у цьому напрямі. Водночас Міністерство енергетики за моїм дорученням разом з Антимонопольним комітетом перевіряє всі складові тарифів, зокрема тариф на транспортування газу», — додав глава уряду. Він нагадав, що змінити постачальника можна онлайн (наприклад у Приват24).

Напередодні нового року Президент Володимир Зеленський запевнив, що громадяни матимуть змогу заощадити на рахунках за газ у разі вибору державної компанії-постачальника, зокрема «Нафтогаз України».

«Державні компанії для того й потрібні, щоб працювати в інтересах суспільства, створювати вигідні можливості для звичайних людей. Нафтогаз має чітко засвідчити українцям, як компанія забезпечить газ дешевше, — цитує Укрінформ слова Президента. — Незважаючи на те що країна перейшла на ринок газу і ринок диктує ціни, все-таки в Нафтогазу сьогодні найдешевші ціни з усіх постачальників».

За даними Офісу Президента, постачання газу для домогосподарств здійснюють понад 50 компаній, а залежно від постачальника та регіону ціни істотно різняться. Наприклад, ціна на газ на січень 2021 року від ДК «Нафтогаз України» становить 7,22 грн/куб. м з ПДВ. А ціна обласних газзбутів у середньому коливається в межах 9,9 грн/куб. м з ПДВ. Загалом приватні постачальники в різних областях інколи встановлюють ціну на газ для населення на 30—40% вищу за Нафтогаз.