З початку 2025 року понад 3300 українців отримали ваучер на безоплатне навчання, щоб опанувати нову професію чи спеціальність або підвищити кваліфікацію. Це нагода для тих, хто хоче адаптуватися до змін на ринку праці, набути актуальні навички і знайти нові перспективи для кар’єри в умовах постійних змін і викликів.

Серед категорій отримувачів понад 2500 людей віком 45+, більш як 440 внутрішньо переміщених осіб, 200 людей з інвалідністю та 102 учасники бойових дій.

Служба зайнятості провела опитування серед понад 10 тисяч випускників, щоб оцінити ефективність програми: 10% отримали підвищення зарплати; 11% змінили роботу; у 17% відбулося кар’єрне зростання; 28% знайшли роботу; 42% відзначили підвищення самооцінки та поліпшення емоційного стану.

Те, що значна частина українців, які скористалися ваучером, відзначила підвищення самооцінки та поліпшення емоційного стану, свідчить про важливий психологічний ефект програми.

«Ваучер на навчання — це не просто фінансова підтримка, а реальний шанс змінити своє майбутнє. Він відкриває доступ до нових знань, допомагає опанувати затребувану професію або підвищити кваліфікацію. Це можливість знайти стабільну роботу, збільшити дохід, реалізувати свій потенціал і впевнено рухатися вперед. Адже інвестиція в освіту — це завжди інвестиція в краще життя», — зазначила директор Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.

Нагадаємо, що підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації можуть отримати громадяни, які мають професійно-технічну або вищу освіту, не перебувають на обліку в службі зайнятості як безробітні та не навчались за кошти Фонду соціального страхування від безробіття протягом останніх трьох років. Зокрема, українці віком 45+ з офіційним трудовим стажем щонайменше 15 років; учасники та учасниці бойових дій за умови звернення не пізніше трьох років з дати демобілізації; особи з інвалідністю та статусом ВПО; звільнені з військової служби за станом здоров’я або через скорочення штату; колишні військовополонені; українці, які зазнали поранення або каліцтва під час воєнного стану в Україні.

Найбільше ваучерів отримали жителі Дніпропетровської, Хмельницької та Житомирської областей.

Ваучер на навчання дає право підвищити кваліфікацію чи пройти перепідготовку за однією зі 155 професій та спеціальностей в більшості закладів освіти з ліцензією Міністерства освіти і науки. Їхперелік що три місяці публікують на сайті відомства.

Для учасників бойових дій є пільги: ваучери на спеціальності «Економіка та менеджмент» доступні лише для них.

Навчатися можна в закладах професійно-технічної освіти і здобути вищу освіту. Зокрема, можна опанувати нову професію в одному з восьми сучасних центрів професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Ці центри пропонують понад 400 освітніх програм, орієнтованих на потреби ринку праці. Це дає змогу набути практичні навички, які відповідають сучасним вимогам роботодавців.

Найпопулярніші професії/спеціальності, які цьогоріч українці обирали за ваучерами, — медсестринство, психологія, медицина, кухар, соціальний робітник та водій автотранспортних засобів. Максимальний розмір ваучера — 30 тисяч гривень.

Програму фінансують за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Джерело: Державна служба зайнятості