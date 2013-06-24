Внутрішньо переміщені особи і звільнені з полону можуть отримати ваучери на навчання. Скориставшись такою можливістю, вони матимуть більше шансів працевлаштуватися.

Поки що визначено 70 професій і спеціальностей, за якими можна отримати ваучер — документ, за допомогою якого повністю або частково оплачується вартість навчання в закладах освіти. Зокрема, на перепідготовку за робітничою професією, здобуття ступеня магістра на основі вищої освіти за іншою спеціальністю чи підвищення кваліфікації. Ваучери можуть отримати ВПО працездатного віку, а також звільнені з полону особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України. Цей факт встановлює відповідна комісія, яка працює при Мінреінтеграції.

Ці категорії громадян можуть звернутися до центру зайнятості для отримання ваучера, якщо вони: не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні; не отримували ваучер раніше; не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття; мають професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту.