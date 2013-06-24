З початку 2025 року 4500 українців отримали ваучери на безоплатне навчання від Міністерства економіки та служби зайнятості, щоб опанувати нову професію чи спеціальність або підвищити кваліфікацію.

У час постійних змін та економічних викликів ваучери стають важливим інструментом для здобуття актуальних навичок, відкриття нових кар’єрних перспектив та забезпечення конкурентоспроможності на ринку праці. Серед категорій отримувачів понад 3400 — люди віком 45+, більш як 630 — внутрішньо переміщені особи, майже 250 — люди з інвалідністю та понад 130 учасників бойових дій.

Найбільше ваучерів отримали на Дніпропетровщині, Хмельниччині та Львівщині. Найпопулярніші професії/ спеціальності, які цього року українці обирали за ваучерами, — медсестринство, медицина, кухар, соціальний працівник та водій автотранспортних засобів.

Ваучер можуть отримати громадяни, які мають професійно-технічну або вищу освіту, не перебувають на обліку в службі зайнятості як безробітні і не навчались за рахунок Фонду соціального страхування від безробіття протягом останніх трьох років. Зокрема, ваучер доступний для українців віком 45+ з мінімум 15-річним офіційним трудовим стажем; учасників бойових дій, які звернулися протягом трьох років після демобілізації; осіб з інвалідністю та статусом внутрішньо переміщених; звільнених з військової служби за станом здоров’я чи через скорочення штату; колишніх військовополонених; громадян, які зазнали поранення або каліцтва під час воєнного стану в Україні.

Максимальний обсяг ваучера — 30 тисяч гривень.

Програма має позитивний вплив на професійний розвиток і емоційний стан її учасників. Це підтверджують підсумки опитування, яке провела служба зайнятості серед понад 10 тисяч випускників. Зокрема, 42% респондентів, які скористалися ваучером, відзначили поліпшення самооцінки та емоційного стану, що свідчить про важливий психологічний ефект програми. 28% знайшли роботу, що підтверджує її ефективність у кар’єрному розвитку.

Нагадаємо, що ваучер на навчання дає право підвищити кваліфікацію чи пройти перепідготовку за однією зі 155 професій та спеціальностей в більшості закладів освіти з ліцензією Міністерства освіти і науки України. Їх перелік що три місяці публікують на сайті відомства. Для учасників бойових дій є пільги: ваучери на спеціальності «Економіка та менеджмент» доступні лише для них.

Навчатися можна в закладах професійно-технічної освіти чи здобути вищу. Зокрема, можна опанувати нову професію в одному з восьми центрів професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, які пропонують понад 400 програм, орієнтованих на потреби ринку праці та сучасні вимоги роботодавців.

Програма фінансується за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Подати заявку можна онлайн або особисто у найближчому центрі зайнятості.

Джерело: Державна служба зайнятості