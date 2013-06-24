Кабінет Міністрів підтримав розроблений Міністерством економіки законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення конкурентоспроможності на ринку праці шляхом професійного навчання».

За словами заступника міністра економіки Тетяни Бережної, розширення категорій громадян, які зможуть скористатися ваучерами на навчання, підвищить конкурентоспроможність на ринку праці та стимулюватиме працевлаштування більшої кількості кваліфікованих працівників. «Із початку цього року ваучерами на навчання скористалися вже понад 20 тисяч громадян на загальну суму понад 220 мільйонів гривень. Це більше, ніж за весь минулий рік. Зокрема, найбільший попит спостерігаємо на навчання за медичними професіями, а також кухар, водій», — пояснює вона. Ваучери зможуть отримати учасники бойових дій незалежно від дня звільнення з військової служби, внутрішньо переміщені особи (без вимоги щодо відсутності відповідної роботи), особи з інвалідністю (без вимоги щодо відсутності відповідної роботи), громадяни старші за 35 років, які мають страховий стаж не менш як 10 років. Нагадаємо, діє обмеження на отримання ваучерів для людей старших за 45 років зі страховим стажем менш як 15 років, повідомляє Мінекономіки.