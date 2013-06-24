Українська компанія «А3Tech-Україна», що здійснює крупновузлове збирання та часткове виготовлення хорватських машин DOK-ING, отримала сертифікат відповідності для важкої машини для розмінування MV-10. Підприємство має замовлення на виробництво восьми таких машин. Перший екземпляр, виготовлений за кошти, зібрані в межах ініціативи United24, вже отримали українські сапери.

«Для нас важливо, що саме українське підприємство виготовляє компоненти та збирає машини, які розміновують нашу землю. Запит на таку техніку для гуманітарного розмінування від саперів дуже високий, і ми розраховуємо, що завдяки підтримці партнерів, з одного боку, і спроможностям українських виробників — з іншого, зможемо наростити кількість машин для розмінування, що працюють у полях, і підвищити якість їх обслуговування. Сподіваємося, що паралельно з локалізацією іноземних технологій більшатиме й українських розробок для розмінування», — розповіла перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

A3tech вже виготовляє майже 40% компонентів робочого органу MV-10 і до кінця року планує збільшити цей показник до 100%. До роботи над цими машинами на субпідряді залучили ще два українські підприємства. Вони роблять частину комплектуючих до машин і тралів для їхнього перевезення. Загалом A3tech має спроможність за рік виготовляти до 60 машин для розмінування MV-10.

Нині в Україні працюють 17 важких машин розмінування DOK-ING MV-10. Фахівці ДСНС, ДССТ та Швейцарського фонду з протимінної діяльності використовують ці машини переважно в Миколаївській, Херсонській та Харківській областях. На кінець травня з допомогою цих машин було очищено 850 гектарів українських земель і знищено понад 4500 мін, касетних боєприпасів та інших видів вибухонебезпечних предметів, повідомляє Мінекономіки.