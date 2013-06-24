Відповідно до НАКАЗУ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА ЗСУ ГЕНЕРАЛА ВАЛЕРІЯ ЗАЛУЖНОГО:
Що категорично заборонено висвітлювати ЗМІ у воєнний час:
• найменування частин та підрозділів, а також їх розташування;
• кількість військових у частинах та підрозділах;
• кількість озброєння та техніки, їх стан і місце зберігання;
• умовні позначки об’єктів.
Будь-яку інформацію про:
• операції, які проводять або планують;
• систему охорони та оборони військових частин;
• наявний захист військового такий як: озброєння та техніка (крім видимих або очевидно виражених);
• порядок залучення сил (військових) та засобів (озброєння);
• збір розвідувальних даних;
• переміщення та розгортання військ (найменування, кількість, маршрути);
• військові частини та їх тактику, методи дій;
• унікальні операції та спосіб їх виконання;
• ефективність радіоелектронної боротьби противника;
• відкладені або скасовані операції;
• зниклий або збитий літак, корабель та операції з пошуку і порятунку;
• плани щодо безпеки наших військ (дезінформація, маскування, протидія);
• інформаційно-психологічні операції, які проводять або планують;
• пропаганду або виправдання широкомасштабної збройної агресії росії проти України.