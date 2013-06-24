Відповідно до НАКАЗУ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА ЗСУ ГЕНЕРАЛА ВАЛЕРІЯ ЗАЛУЖНОГО:

Що категорично заборонено висвітлювати ЗМІ у воєнний час:

• найменування частин та підрозділів, а також їх розташування;

• кількість військових у частинах та підрозділах;

• кількість озброєння та техніки, їх стан і місце зберігання;

• умовні позначки об’єктів.

Будь-яку інформацію про:

• операції, які проводять або планують;

• систему охорони та оборони військових частин;

• наявний захист військового такий як: озброєння та техніка (крім видимих або очевидно виражених);

• порядок залучення сил (військових) та засобів (озброєння);

• збір розвідувальних даних;

• переміщення та розгортання військ (найменування, кількість, маршрути);

• військові частини та їх тактику, методи дій;

• унікальні операції та спосіб їх виконання;

• ефективність радіоелектронної боротьби противника;

• відкладені або скасовані операції;

• зниклий або збитий літак, корабель та операції з пошуку і порятунку;

• плани щодо безпеки наших військ (дезінформація, маскування, протидія);

• інформаційно-психологічні операції, які проводять або планують;

• пропаганду або виправдання широкомасштабної збройної агресії росії проти України.