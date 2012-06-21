На щастя, минули ті часи, коли роботи просто не було. Нині, як свідчить інформація, надана Черкаським обласним центром зайнятості, роботодавці пропонують чимало можливостей для працевлаштування. Та й число вакансій порівняно з торішнім в області зросло. Найпотрібніші нині робітники з обслуговування, експлуатації та контролю роботи технологічного устаткування та машин, представники багатьох найпростіших професій, сфери торгівлі та послуг. Зокрема найбільший попит на водіїв автомобільного транспорту, трактористів, дорожніх робітників, токарів, операторів виробництва харчової продукції. Знайдуть застосування й ті, хто має високу робітничу кваліфікацію, приміром, слюсарі-ремонтники, швачки, електрогазозварники, бетонярі, муляри чи електромонтери.
Як і раніше, скрізь потрібні професіонали та фахівці з досвідом — бухгалтери, агрономи, вчителі закладів загальної середньої освіти, економісти, а також медичні сестри.
Як же оплачують послуги представників названих та інших професій? Станом на 1 листопада середній розмір заробітної плати у вакансіях становив понад 5,9 тисячі грн (на відповідну дату 2018 року — понад 5,1 тисячі грн), у 78% вакансій розмір заробітної плати вищий за мінімальний. Приміром, вищим державним службовцям чи керівникам пропонують 7,2 тисячі грн, кваліфікованим робітникам з інструментом — 6,9 тисячі грн, кваліфікованим працівникам сільського господарства — 6,8 тисячі грн. Менеджер (управитель) з логістики може одержувати на місяць 17,5 тисячі грн, забивач худоби — 17 тисяч грн, директор підприємства, агроном, керуючий відділення — по 15 тисяч грн, апаратник круп’яного виробництва — 14,9 тисячі грн, лісоруб — 14 тисяч грн, інспектор прикордонної служби, музикант, маляр — по 13 тисяч грн.
Попит на робочу силу поступово задовольняється. Проте цими днями міністр економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов заявив, що реформа ринку праці — один з пріоритетів нового уряду. Час зайнятися підвищенням продуктивності праці українців, переглянувши трудове законодавство.
Не можна не помітити, що на ринку праці, зокрема й на рівні області, зберігаються певні диспропорції — працівників бракує в багатьох видах діяльності. Останнім часом зміцніла тенденція, коли у центрі опиняється працівник, а не роботодавець. Така ситуація, очевидно, пов’язана в першу чергу з глобальною конкуренцією за трудові ресурси і трудовою міграцією українців до багатших країн — Польщі, Німеччини, США. Зростання ж заробітної плати серед інших чинників фахівці пов’язують з кадровим голодом. Так, за даними Держстату, упродовж року середня зарплата в Україні зросла на 19,6%. Але кадровий ринок тепер має конкурувати не лише ціною, а й підняттям соціальних стандартів, що дедалі частіше стає одним з важливих критеріїв під час пошуку роботи на підприємстві.