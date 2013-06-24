Прем’єр­-міністр України Денис Шмигаль провів розмову з новим Тішоком (Прем’єр­міністром) Республіки Ірландія Саймоном Гаррісом. Очільник українського уряду привітав колегу із призначенням на посаду і запропонував продовжити активний діалог між країнами. Сторони обговорили ситуацію на полі бою та ракетні удари, яких завдає росія по цивільних та критичній інфраструктурі. «Україна потребує більше ППО, щоб захистити людей, і більше артилерії, щоб посилити наших військових», — наголосив Денис Шмигаль.

Прем’єр­міністр України подякував Ірландії за підтримку інтеграції нашої держави в НАТО і ЄС. Він додав, що Україна розраховує на солідарність Ірландії, щоб розпочати процес переговорів про вступ у Євросоюз до кінця червня.

Окремо глави урядів обговорили конфіскацію російських активів. «Працюємо з усіма стейкхолдерами, щоб знайти ефективні правові механізми. Маємо спільну мету: змусити агресора заплатити», — зазначив Денис Шмигаль. Прем’єр-­міністр України висловив подяку Ірландії за допомогу в гуманітарному розмінуванні та запропонував розвивати спільне виробництво розмінувальної техніки, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.