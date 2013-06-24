Продовження успішної співпраці між Україною та ЄБРР на тлі протидії агресивній політиці рф має стратегічне значення для безпеки, стабільності та процвітання на європейському континенті. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі із президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо. Прем’єр-міністр відзначив підписання угоди між ЄБРР та НЕК «Укренерго» про надання 300 мільйонів євро на відбудову високовольтної інфраструктури та забезпечення фінансової стійкості компанії.

Денис Шмигаль подякував ЄБРР за допомогу у фінансуванні транспортної інфраструктури. Він висловив сподівання, що банк підтримає рішення про додаткове фінансування для Укрзалізниці і продовжить співпрацю з Укравтодором.

Прем’єр-міністр високо оцінив рішення ЄБРР надати Україні 25 мільйонів євро на підтримку аграрного бізнесу та схвалив участь у роботі Координаційної платформи донорів України. «Сподіваємося на активне долучення ЄБРР до реалізації пріоритетного відновлення в межах попередньо запланованого на 2023 рік портфеля підтримки ЄБРР обсягом до 1,5 мільярда євро», — зазначив Денис Шмигаль.