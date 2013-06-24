Команда Міністерства соціальної політики на чолі із заступником міністра з питань європейської інтеграції Іриною Постоловською провела робочу зустріч з делегацією Ради Європи, яка здійснює моніторинг ситуації з правами людини на тимчасово окупованих територіях України. Делегація працює над звітом, який щороку документує стан дотримання прав людини, зокрема в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі. До складу делегації Ради Європи увійшли заступник директора з політичних питань та зовнішніх відносин Крістіан Урсе та радниця Генерального директорату з прав людини та верховенства права Катаріна Нєдєльковіч.

«Україна продовжує вдосконалювати механізми соціальної підтримки, які діяли до початку повномасштабної агресії росії, і забезпечує їхнє функціонування навіть в умовах війни. Гарантовано рівний доступ до пенсійного забезпечення для всіх громадян, зокрема тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях, що свідчить про послідовність держави у захисті соціальних прав кожного.

Окрему увагу приділяємо питанню депортованих та примусово переміщених росією дітей. Надзвичайно важливо, щоб ця тема була чітко та системно представлена в міжнародних звітах. Адже за кожною цифрою — дитина, позбавлена дому та безпеки. Маємо зробити все, щоб кожна з них повернулась додому, її історія була почута, а право на родину, освіту й захист було повністю відновлене», — зазначила Ірина Постоловська.

Україна скасувала всі дискримінаційні обмеження і забезпечила рівний доступ до пенсій для всіх громадян, зокрема тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях. Якщо людина не отримує пенсію від рф і пройшла ідентифікацію, вона може отримувати свою українську пенсію. Це можна зробити особисто або онлайн і навіть за кордоном. Так держава гарантує соціальний захист кожному незалежно від місця проживання.

Крістіан Урсе наголосив, що будь-які факти чи матеріали, які стосуються ситуації на тимчасово окупованих територіях України, матимуть важливе значення для документування порушень міжнародного гуманітарного права та стандартів у сфері прав людини, їх можна використати як докази у відповідних міжнародних механізмах. Звіт, який готують, базується на Європейській конвенції з прав людини, він охоплює ключові права: на життя, захист від катувань, особисту безпеку, свободу слова, совісті, релігії та інші основоположні свободи.

Команда Міністерства соціальної політики готова надати всю необхідну інформацію для підготовки звіту, зокрема аналітичні матеріали, статистичні дані та приклади практичної реалізації соціальних програм, повідомляє Мінсоцполітики.