У п’ятницю, 8 серпня, в Чернівцях відбулася четверта зустріч на рівні міністрів закордонних справ у форматі «Україна — Молдова — Румунія» Андрія Сибіги, Міхая Попшоя та Оани Цою. До зустрічі також долучилися в онлайн-форматі міністри закордонних справ Польщі та Литви Радослав Сікорський та Кястутіс Будріс.

Андрій Сибіга поінформував колег про щоденні жорстокі атаки росії та наголосив на важливості повної дипломатичної мобілізації союзників. За словами міністра, тиск на агресора має стати руйнівним. Необхідно підвищити ціну продовження війни, притягнути воєнних злочинців до відповідальності, а також надати більшу військову підтримку Україні та збільшити інвестиції в українську оборону.

«Підтримувати Україну — це в національних інтересах Молдови та Румунії. Це інвестиція в їхню безпеку та добробут. Сьогодні Україна є головним контриб’ютором безпеки в Європі», — зазначив він.

Очільники МЗС обговорили головні аспекти порядку денного, зокрема: критично важливі питання регіональної безпеки в контексті війни росії проти України, шляхи забезпечення справедливого міцного миру, безпеку в Чорному та Балтійському морях, а також Дунайському регіоні, стратегічні комунікації, кібербезпеку, протидію дезінформації та втручанню росії у внутрішні справи, розвиток торговельно-інвестиційної співпраці, європейську та євроатлантичну інтеграцію, енергетичну безпеку, розвиток прикордонної інфраструктури та логістичних маршрутів, співпрацю між регіонами.

Андрій Сибіга поінформував колег про нещодавні контакти з американськими та європейськими союзниками щодо координації мирних зусиль. Глава зовнішньополітичного відомства України відзначив важливу роль регіональних альянсів у гарантуванні безпеки та розвитку співпраці в Центральній та Східній Європі. З ініціативою міністра політичні консультації вперше проходять у спільному форматі «Україна — Румунія — Молдова» плюс «Люблінський трикутник».

Сторони досягли рішення про збільшення інституціоналізації формату «Україна — Молдова — Румунія». Зокрема домовилися призначити регіональних координаторів, які мають визначити регулярність зустрічей, розробити їхній порядок денний та чіткі спільні завдання і проєкти. Дипломати узгодили, що відтепер тристоронній формат матиме назву «Одеський трикутник» на честь міста, де його було створено 2022 року.

Андрій Сибіга наголосив, що росія прагнутиме підірвати євроінтеграційні процеси України та Молдови. Найкращий спосіб протидіяти цьому — підтримати відкриття перших кластерів та спільний переговорний процес на шляху до ЄС.

«Я вдячний усім учасникам за підтримку принципової позиції щодо спільного шляху України та Молдови до членства в ЄС», — передає слова керівника вітчизняного зовнішньополітичного відомства Міністерство закордонних справ.