Міністр соціальної політики презентувала головні досягнення за 2024 рік, що минув під гаслом істотних трансформацій ідновлення справедливості

Міністр соціальної політики презентувала головні досягнення за 2024 рік, що минув під гаслом істотних трансформацій та відновлення справедливості

Бюджет Міністерства соціальної політики — другий за обсягом у державі після Міністерства оборони — 2024 року становив 953 мільярди гривень. Щоб мати змогу допомогти всім, хто цього потребує, ці кошти важливо ефективно та справедливо розподіляти.

«Цього року ми розпочали багато кардинальних змін у соціальній сфері, в центрі яких — люди. Ми створюємо систему, що не лише допомагає, а й дає сили адаптуватися до труднощів і долати випробування. Тобто підтримуємо не тільки фінансово, а й пропонуємо набір послуг та індивідуальні плани допомоги кожному, хто цього потребує», — зазначила міністр Оксана Жолнович.

Серед ключових досягнень міністерства, реалізованих вперше: запроваджено та масштабовано певні соціальні послуги та виплати; відкрито ринок соціальних послуг, залучено до роботи громадський сектор, тож за рахунок конкуренції підвищилась якість; цифровізовано соціальні послуги: запущено соціальний вебпортал електронних послуг Мінсоцполітики й автоматизовано облік гуманітарної допомоги, а нові інструменти та сервіси дали змогу контролювати якість надання підтримки; спрощено процеси всиновлення, щоб родини могли об’єднуватися швидше; забезпечено закупівлю найкращих складових для протезування; ухвалено стратегічні документи із чітким баченням розвитку та кроками для досягнення цілей: щодо реформування інтернатів для дорослих, демографічного розвитку України та зростання кожної дитини в сімейному оточенні; розроблено спосіб самостійно збільшити пенсію — за рахунок добровільних доплат у Пенсійний фонд.

Міністерство забезпечує стабільну допомогу людям старшого віку. 2024 року 736,4 млрд грн спрямовано на фінансування пенсій, проіндексовано пенсії для 10 млн українців на 8%; обмежено пенсії спецпенсіонерів, які не є учасниками бойових дій та не захищали державу від російського вторгнення; додатково пенсіонерам на прифронтових територіях виплачено понад 1,9 млрд грн (завдяки підтримці Всесвітньої продовольчої програми ООН); спрощено механізм отримання пенсії українцям, які переїхали із Криму і окупованих районів Донецької та Луганської областей; ініційовано пенсійну реформу.

Фокус роботи міністерства: щоб кожна дитина зростала в сімейному оточенні, а тому 2024 року зроблено та масштабовано послуги та виплати для підтримки родин, щоб вони мали змогу виховувати дітей.

Серед результатів: понад 3,9 млрд грн на виплату «Тепла зима» — для малозабезпечених сімей з дітьми, сімей ВПО з дітьми, людей з інвалідністю І групи з числа ВПО; 28,4 млн грн на виплату «Дитина не одна» — на дітей, які ще не набули статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, і влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу; майже пів мільярда гривень з державного бюджету спрямували на оздоровлення та відпочинок дітей; відкрили 200 центрів життєстійкості, де всі члени родини можуть отримати психологічну допомогу та соціальну підтримку; масштабували послугу «Муніципальна няня», щоб допомогти батькам — ВПО та родинам на територіях, де не працюють дитсадки; поліпшили вміст «Пакунка малюка» до 50 високоякісних сучасних речей. За рік пакунок отримали понад 41 тис. родин, а ще 138 тис. сімей виплачено компенсацію на понад 1 млрд грн.

Велику роботу проводили для підтримки ВПО. Завдяки адресності міністерство забезпечило допомогу на проживання для понад 1,2 млн ВПО, на це з держбюджету спрямовано 38,5 млрд грн; 15 млрд грн на компенсацію родинам за знищене росіянами житло.

Розроблено механізм надання субсидії на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб, яка запрацює в січні 2025 року.

Для ВПО з числа людей з інвалідністю та старшого віку запрацювала послуга підтриманого проживання.

Загалом для людей з інвалідністю Мінсоцполітики, крім фінансової підтримки, розширило і комплекс послуг для економічної та соціальної стабільності.

Серед результатів: спрямовано 19,3 млрд грн на виплати особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю з дитинства; закуплено 416,6 тисячі допоміжних засобів реабілітації для понад 108 тисяч людей (на загальну суму 5 млрд грн); істотно підвищено граничну вартість протезів, зокрема для військових; повністю забезпечено потребу реабілітації дітей з інвалідністю.

Військовослужбовцям, ветеранам та їхнім родинам Мінсоцполітики надає необхідну підтримку та допомагає, реалізуючи програми реабілітації та надаючи соціальні послуги.

2024 року міністерство запровадило нові послуги. Серед них адаптація — щоб допомогти повернутися до цивільного життя після демобілізації та налагодити контакт з родинами. А також соціальний супровід у військових частинах (вперше поширено на військові шпиталі) — щоб швидко надавати соціальну допомогу та підтримку. Спрямовано 12,42 млрд грн на різні види соціальних виплат та пільг. Підвищено вартість закупівлі протезів і забезпечено найкращі комплектуючі від світових виробників.

Команда міністерства активно співпрацювала з міжнародними донорами. За рік для підтримки українців вдалося залучити майже 1 млрд дол. США.

«2024 року нам вдалося розробити багато важливих ініціатив, які заклали фундамент принципових структурних змін у соціальній політиці. Я прагну, щоб система працювала ефективно, справедливо та адресно, базуючись на найкращих світових практиках. А це дасть змогу для гідного життя, самореалізації та підтримки кожного українця», — підсумувала міністр.

Джерело: Міністерство соціальної політики