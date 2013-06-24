22 травня в Києві відбулося десяте засідання Міжурядової українсько­-латвійської комісії з питань економічного, промислового і науково­технічного співробітництва. Співголовою Міжурядової комісії з латвійської сторони був міністр економіки Латвійської Республіки Вікторс Валайніс, а з української — Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

Відкриваючи засідання, Олег Немчінов зазначив, що комісія — основний механізм діалогової координації між країнами, а всі домовленості — підґрунтя взаємовигідної співпраці.

Латвійська сторона зазначила, що Латвія працює над рішенням для альтернативного транзитного коридору, щоб продовжувати спільні з Україною зусилля в галузі міжнародної торгівлі. Латвія готова ділитися досвідом у питанні незалежності енергетичного комплексу.

По закінченні заходу сторони прийняли спільну заяву співголів десятого засідання Міжурядової українсько­латвійської комісії з питань економічного, промислового і науково­технічного співробітництва.

«За останні десять років Україна та Латвія досягли значного прогресу в економічних, інфраструктурних та соціальних галузях. Наші країни зміцнили торговельні зв’язки, збільшили обсяги взаємних інвестицій та започаткували спільні проєкти, які сприяли економічному зростанню та підвищенню добробуту наших громадян. Зокрема, ми відзначаємо важливість спільних проєктів у галузі транспорту. Завдяки модернізації транспортних коридорів, що з’єднують наші країни, ми зможемо забезпечити швидке та надійне транспортування товарів і послуг. Ці проєкти ключові для розвитку нашої економіки та зміцнення взаємозв’язків між нашими народами», — йдеться у спільній заяві.

Було зазначено, що цифровізація стане ще одним важливим напрямом співпраці. У планах — проєкти з розвитку цифрової інфраструктури, впровадження новітніх технологій та підтримки стартапів, що сприятиме інноваційному розвитку економік обох країн, повідомляє Служба Міністра Кабінету Міністрів.