Президент України Володимир Зеленський провів у вівторок зустріч із делегацією Рійгікогу (парламенту) Естонії на чолі зі спікером Лаурі Хуссаром. Глава держави зазначив, що цей візит — черговий важливий сигнал підтримки України від Естонії у протистоянні повномасштабній російській агресії.

«Ми вдячні естонському керівництву й народу, який з нами з першого дня цієї трагедії, якою є повномасштабна війна. Важливо, що у вас чудові відносини з нашим спікером, і ви мали серйозний дружній діалог. Ми дуже раді всіх вас бачити в Україні», — наголосив Президент.

Володимир Зеленський особливо підтримав ініціативу Естонії щодо єдиного внеску партнерів обсягом 0,25% ВВП на військову допомогу Україні. Під час зустрічі було відзначено історичну промову Президента України в Рійгікогу 11 січня 2024 року, обговорено питання подальшої всебічної підтримки нашої країни від Естонії та інших партнерів, а також нагальні потреби нашої держави у відсічі загарбнику.

Володимир Зеленський подякував за незмінну підтримку України від Естонії на шляху до набуття повноправного членства в Європейському Союзі та НАТО.

Окрему увагу сторони приділили темі використання заморожених російських активів на користь України. Для України важливо, що Естонія працює над спрямуванням російських активів на користь захисту та відновлення життя в Україні. Зокрема, парламент Естонії в першому читанні ухвалив відповідний законопроєкт.

Співрозмовники обговорили прогрес у підготовці двосторонньої безпекової угоди на виконання Спільної декларації G7.

Оборонну допомогу й притягнення росії до відповідальності обговорили і під час зустрічі в Києві Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та Лаурі Хуссар. Очільник українського уряду подякував за заяви на підтримку України, які ухвалили парламентарі.

«Естонія — один з найактивніших партнерів і лідерів у наданні всебічної допомоги нашій державі», — наголосив Денис Шмигаль.

Сторони серед іншого обговорили конфіскацію заморожених російських активів. Прем’єр-міністр відзначив активну роль Естонії в цьому питанні.

Денис Шмигаль подякував Естонії за підтримку формули миру Президента України Володимира Зеленського, зокрема долучення до реалізації таких пунктів: «Відновлення територіальної цілісності України» та «Відновлення справедливості».

Джерела: Офіс Президента

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ