Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із багатопартійною делегацією Палати громад парламенту Канади на чолі зі спікером Грегом Фергюсом. Глава держави зазначив, що цей візит в Україну — важливий сигнал підтримки від Канади.

«Ми відчували підтримку від канадського народу, уряду, парламенту із самого початку цієї війни. Дякуємо вам за військову та політичну підтримку. Це все надзвичайно важливо, оскільки ми відчуваємо, що не самі в цій боротьбі», — сказав Президент.

Окремо Володимир Зеленський подякував за рішення Канади надати 5 млрд канадських доларів коштом прибутків від заморожених російських активів.

Головна тема обговорення — шлях України до НАТО та запрошення на вступ до Альянсу. Глава держави зазначив, що це один із ключових пунктів плану перемоги, який він уже представив США, Великій Британії, Франції, Італії та Німеччині. Зокрема, під час зустрічі обговорили очікування України від засідання Парламентської асамблеї НАТО, яка відбудеться в листопаді у Канаді.

«Нам потрібні дуже сильні сигнали щодо підтримки вступу України в НАТО від наших союзників», — зауважив він.

Серед інших важливих тем зустрічі — підтримка української енергосистеми перед початком зими, подальша оборонна допомога та продовження санкційного тиску на рф.

Окремо обговорили лідерство Канади у звільненні полонених і депортованих українців. Ішлося про підготовку до конференції, яка відбудеться 30—31 жовтня в Канаді. Захід буде присвячено саме цьому пункту формули миру.

Грег Фергюс наголосив, що візит представників усіх партій Палати громад свідчить про єдність і солідарність канадського парламенту з Україною.

«Канада — наш великий друг і партнер. Це проявляється в усіх кроках, які канадські уряд та парламент робили протягом повномасштабного вторгнення, включаючи перші санкції проти росії та конфіскацію російських активів», — наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з делегацією Палати громад Парламенту Канади на чолі зі спікером Грегом Фергюсом.

Прем’єр-міністр поінформував партнерів про ситуацію на фронті, в енергетичній системі та фінансовій галузі. Канадські парламентарі високо оцінили прогрес реформ в Україні. Денис Шмигаль наголосив, що макрофінансова й макроекономічна стабільність — один з елементів запоруки стримування ворога й майбутньої перемоги. Глава уряду подякував Канаді за значну підтримку України.

Переговори з делегацією Палати громад Парламенту Канади на чолі зі спікером Грегом Фергюсом провів і міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Сторони обговорили подальшу підтримку України від Канади, спільну роботу задля досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру.

Андрій Сибіга висловив щиру вдячність Грегу Фергюсу та членам делегації за постійну і непохитну багатопартійну підтримку Парламенту Канади у військовій, політичній, фінансовій, гуманітарній та санкційній сферах. Міністр поінформував співрозмовників про ситуацію на фронті, зокрема Курську операцію та оборону на найскладніших ділянках, нагальні військові та цивільні потреби України в умовах постійного повітряного терору росії.

Глава МЗС приділив окрему увагу важливості плану перемоги як інструменту реалізації формули миру. Він відзначив лідерську роль Канади в діяльності міжнародної коаліції з повернення українських дітей та висловив вдячність Палаті громад за ухвалення резолюції, що засуджує воєнні злочини росії та депортацію українських дітей до рф.

Сторони обговорили проведення в Канаді наприкінці жовтня міністерської конференції з людського виміру, присвяченої четвертому пункту формули миру «Звільнення всіх ув’язнених і депортованих осіб».

Міністр наголосив на важливості історичного рішення щодо запрошення України до НАТО та закликав до спільної роботи над просуванням цього рішення серед парламентів країн-членів Альянсу. Андрій Сибіга висловив зацікавленість України в подальшому поглибленні особливих відносин з Канадою та розвитку безпекової та гуманітарної співпраці, міжпарламентської взаємодії та інших ключових напрямів двосторонньої співпраці.

Джерела: Офіс Президента

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

Міністерство закордонних справ