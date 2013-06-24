Днями відбулася презентація Принципів бізнесу, дружнього до ветеранів і ветеранок. Їх розробила українська медіакомпанія Starlight Media за експертної підтримки Veteran Hub спільно з виданням Forbes Ukraine та за підтримки Міністерства у справах ветеранів. Цей документ об’єднує 12 ключових принципів, які навігують компанії до правильних підходів і комплексного розуміння дій і можливостей бізнесу в підтримці ветеранів та їхніх сімей.

Вони стали міцною публічною домовленістю українського бізнесу — діяти в інтересах справедливої підтримки наших Захисників та Захисниць і їхніх сімей у всіх сферах діяльності: на робочому місці, в продуктах і сервісах, у закупівлях, комунікаціях, маркетингу та у взаємодії зі спільнотами.

Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова акцентувала на важливості впровадження прогресивних корпоративних стандартів для адаптації ветеранів на робочих місцях.

«Ця подія — важливий сигнал від бізнесу до бізнесу щодо інтеграції ветеранів до своїх команд. Прикметно, що ця ініціатива йде від лідерів українського підприємництва, які беруть на себе таку відповідальність. У свою чергу Міністерство ветеранів розробляє методичні рекомендації для представників бізнесу щодо інтеграції ветеранів, впроваджує якісні державні політики та допомагає підприємствам налагоджувати роботу, спрямовану на працевлаштування, освіту і профорієнтацію ветеранів. Закликаю український бізнес підписувати ці принципи і запроваджувати їх», — наголосила Наталія Калмикова. Кожна компанія може самостійно визначити, які принципи для неї першочергові в роботі, які саме проєкти й рішення допомагатимуть організації найкраще забезпечити кожен із цих принципів, повідомляє Мінветеранів.