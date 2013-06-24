Президент Володимир Зеленський зустрівся із представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій та привітав із прийдешніми святами — Різдвом Христовим і Ханукою.

«Хочу подякувати вам за те, що ви з українським народом, підтримуєте людей, молитеся за всіх нас. Молитеся щодня за наших бійців — за тих, хто на фронті, хто поранений і кого, на жаль, немає, а також за цивільних українців, які працюють, живуть і навчаються в державі», — сказав Володимир Зеленський.

Окремо Президент подякував капеланам, які підтримують захисників і захисниць на фронті, і висловив сподівання, що капеланство розвиватиметься й надалі.

Глава держави наголосив, що роль Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій важлива для адвокації України у світі. Адже рф намагається використовувати церкву для впливу на думку українців, які через війну виїхали за кордон.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній подякував Володимирові Зеленському за сприяння в ухваленні закону щодо захисту духовної незалежності. Він наголосив, що представники Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій доносять правду про Україну за кордоном і борються з російською пропагандою.

Глава Української греко-католицької церкви архієпископ Святослав подякував Президентові, що в Плані внутрішньої стійкості окремо йдеться про діяльність Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Він зазначив, що українські дипломатичні установи та релігійні організації мають разом підтримувати українців, які тимчасово перебувають за кордоном.

Президент Українського Біблійного товариства Григорій Комендант, голова Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Валерій Антонюк та старший єпископ Української церкви християн віри євангельської Анатолій Козачок наголосили, що участь релігійних організацій важлива для обстоювання інтересів України за кордоном.

Також у зустрічі взяли участь: єпископ-ординарій Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви Віталій (Кривицький), президент Української уніонної конференції Церкви адвентистів сьомого дня Станіслав Носов, старший єпископ Української християнської євангельської церкви Леонід Падун, старший єпископ Української євангельської церкви Олександр Зайцев, голова Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим Айдер Рустемов, єпископ Української лютеранської церкви В’ячеслав Горпинчук, єпископ Німецької євангелічно-лютеранської церкви Павло Шварц, глава Української єпархії Вірменської апостольської церкви Маркос Оганесян, пастор Закарпатської реформатської церкви Петро Сегляник, заступник голови правління Об’єднання іудейських релігійних організацій України Євген Зіскінд та виконавчий директор Українського біблійного товариства Анатолій Райчинець.

Джерело: Офіс Президента