Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Глава держави подякував за організацію на запит України позачергового засідання Ради Україна — НАТО. На ньому українська сторона представила докладну інформацію про застосування росією нової балістичної ракети по Дніпру. Президент заявив, що Україна очікує на рішучу та своєчасну реакцію Альянсу на розширення росією війни. Зокрема, 3 та 4 грудня у Брюсселі відбуватиметься засідання Ради Україна — НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Україна розраховує на підтримку в передачі засобів ППО, здатних перехоплювати ракети такого типу. Перелік систем протиповітряної оборони, які є на озброєнні країн Альянсу, Україна передала партнерам.

Глава держави наголосив, що для України важливо отримати запрошення в НАТО та продовжити оборонну співпрацю із країнами Альянсу. Окремий фокус розмови — постачання далекобійних засобів та критична потреба в передачі озброєнь з оголошених пакетів допомоги. Володимир Зеленський і Марк Рютте обговорили глобальні ризики, які створює союз рф, Ірану та КНДР. Зокрема те, що росія в обмін на зброю передає свої сучасні військові технології, повідомляє Офіс Президента.