Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Глава держави коротко поінформував про перебіг мирного процесу та наступні кроки України спільно з партнерами. Зокрема, триває підготовка до продовження переговорів з російською стороною щодо припинення вогню, гуманітарних питань, звільнення полонених. Президент України подякував ЄС за схвалення 17-го пакета санкцій проти росії. Він наголосив, що наступний має бути ще сильнішим і спрямованим на енергетику, банківський сектор і тіньовий флот: не лише на судна, а й на екіпажі, які їх обслуговують. Антоніу Кошта зазначив, що важливо продовжувати синхронізацію всіх санкційних рішень з партнерами. Він підтвердив, що в разі відмови росії від припинення вогню буде застосовано сильніші санкції.

Окрему увагу було приділено відкриттю переговорних кластерів щодо членства України в ЄС. Володимир Зеленський наголосив, що наша держава на технічному рівні виконала всі вимоги Європейської комісії й розраховує, що перші кластери буде відкрито найближчим часом.

Президент Європейської ради запевнив: він докладатиме зусиль для того, щоб переговорний процес було розблоковано якнайшвидше.

Під час телефонної розмови з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте йшлося про актуальну ситуацію, спільні подальші кроки та необхідність тиску на росію.

Глава держави поінформував про нещодавні контакти з партнерами та підготовку до продовження переговорів з російською стороною про припинення вогню. Зокрема про те, які формати і майданчики розглядають для такої зустрічі.

Володимир Зеленський і Марк Рютте також обговорили санкції, які зможуть справді вплинути на росію. Вони відзначили схвалення 17-го пакета санкцій ЄС і запровадження санкційних рішень Великою Британією. Важливо в такій координації напрацьовувати і всі подальші санкційні кроки.

Окрему увагу було відведено взаємодії на рівні НАТО та підготовці наступних зустрічей. Президент України та Генсек Альянсу домовилися бути в контакті.

Також Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Ключові теми обговорення — президентські вибори в Польщі, координація наступних кроків з партнерами заради миру та відкриття кластерів у переговорах щодо членства України в ЄС. Глава держави поінформував про телефонну розмову з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом та європейськими лідерами й підготовку подальших кроків: можливість проведення наступної зустрічі з російською стороною, обмін полоненими 1000 на 1000 та запровадження сильних санкцій у відповідь на затягування війни з боку росії. Володимир Зеленський відзначив схвалення 17-го пакета санкцій проти рф і додав, що наступні санкційні рішення вже готують.

Окремо йшлося про відкриття перших переговорних кластерів під час головування Польщі в ЄС. Президент наголосив, що Україна зробила все необхідне, й це несправедливо, коли хтось один може заблокувати весь процес. Дональд Туск запевнив, що докладатиме особистих зусиль для пошуку рішень, які допоможуть вийти із цієї ситуації та відкрити перші кластери. Глава держави подякував Прем’єр-міністрові Польщі за готовність допомогти й підтримку, повідомляє Офіс Президента.