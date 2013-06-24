Президент Володимир Зеленський у четвер зустрівся з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто. Глава держави подякував уряду й народу Італії за військову підтримку України, а також за зусилля цієї країни в межах головування в G7, зокрема щодо посилення санкцій проти держави-агресора. Окремо Президент відзначив схвалення десятого пакета військової допомоги та участь Італії в коаліціях у межах Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

«Хочу подякувати також за рішення щодо десятого пакета підтримки вам, пане міністре, і всім італійцям. Без підтримки суспільства вам було б дуже складно допомагати Україні. Ми дуже вдячні, що є такий настрій. Я це бачив і під час зустрічей із Прем’єр-міністром та Президентом. І на вулицях у Римі ми завжди бачимо італійські прапори і поруч — українські прапори. Ми розуміємо, що є такий настрій. Люди нам дуже допомагають і вірять у мирну Україну, і ми всі над цим працюємо», — сказав Володимир Зеленський.

На зустрічі обговорили оборонну підтримку України, зокрема посилення ППО, навчання українських воїнів і технічного персоналу в Італії, а також зміцнення співпраці між оборонними компаніями, спільне виробництво та його локалізацію в Україні. Глава держави зазначив, що важливо інвестувати в український ОПК, насамперед у виробництво безпілотників.

Окрема тема розмови — гарантії безпеки для України. Президент наголосив, що найдієвіша з таких гарантій — членство України в НАТО. Адже цей крок може прокласти шлях до встановлення справедливого тривалого миру для всієї Європи. Володимир Зеленський і Гвідо Крозетто обговорили підготовку до Міжнародної конференції з питань відновлення України, яка відбудеться 10—11 липня в Римі. Глава держави запросив представників італійського ОПК взяти в ній участь. Міністр оборони Італії зазначив, що його країна продовжить підтримувати українців у боротьбі за Україну, свободу та міжнародне право.

«Я приїхав говорити про одинадцятий пакет, оскільки десятий уже схвалено. І, як ми казали, зараз саме той, можливо, найважливіший момент за останні три роки, щоб збільшити підтримку. Я це говорив при вас на зустрічах у межах НАТО, ЄС і повторюю це сьогодні. І я повернуся додому із завданнями, які потрібно виконати, щоб рухатися далі», — сказав він. Гвідо Крозетто розповів, як ушанував пам’ять полеглих захисників і захисниць України, і запевнив, що це ще більше зобов’язує підтримувати Україну в цій війні, повідомляє Офіс Президента.