Президент Володимир Зеленський і федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц під час його візиту в Україну провели переговори віч-на-віч, а також у розширеному форматі. Головні теми — всі можливості посилення України на полі бою та дипломатично на найближчі тижні й місяці, робота на двосторонньому рівні та з іншими партнерами.

Глава держави зазначив, що це перший двосторонній візит Олафа Шольца в Україну з початку повномасштабного вторгнення рф. Загалом за цей час вони 17 разів зустрічалися на міжнародних заходах і в Німеччині, понад 30 разів спілкувалися телефоном та онлайн. Улітку 2022 року канцлер Німеччини відвідав Київ разом з лідерами Франції, Румунії та Італії.

Президент подякував ФРН за надзвичайно вагому підтримку: Німеччина за обсягом наданої допомоги на першому місці в Європі.

«Особливо значне лідерство Німеччини в допомозі нашому захисту неба: найбільше ППО для України дала саме Німеччина. Олафе, я хочу подякувати за це тобі особисто та всьому німецькому суспільству», — сказав глава держави.

За його словами, надані Німеччиною ЗРК Patriot, IRIS-T, зенітні установки Gepard уже врятували десятки тисяч людей та сотні об’єктів інфраструктури. Окремо Президент подякував за новий військовий пакет на 650 мільйонів євро та чіткий термін постачання — цього місяця.

Серед тем, які обговорили під час зустрічі, — продовження оборонної співпраці та санкційного тиску на росію, а також збереження рівня підтримки від Німеччини наступного року.

Володимир Зеленський наголосив, що ключ до спільної безпеки на континенті — геополітична визначеність. Вона передбачає розв’язання двох питань для кожної країни в Європі — щодо ЄС і НАТО.

«Для України обидва ці питання фундаментальні. Що швидше ми отримаємо відповіді на них, то швидше буде покладено край агресивним амбіціям росії», — акцентував він.

Олаф Шольц зазначив, що загальна сума допомоги, яку Німеччина надала Україні з початку повномасштабного російського вторгнення, становить майже 28 мільярдів євро. Зокрема, для посилення ППО передано п’ять повних комплектів IRIS-T, три системи Patriot, понад 50 зенітних установок Gepard з ракетами, снарядами та запчастинами. У грудні передбачено постачання ще однієї системи IRIS-T, установки для Patriot та Gepard.

«2025 року ми теж постачатимемо системи ППО, гаубиці, бойові та розвідувальні дрони. Крім того, шість озброєних вертольотів Sea King. Я кажу це дуже чітко путіну тут, у Києві, сьогодні: ми не втомлюємось. І ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно», — сказав він.

Канцлер ФРН зазначив, що Україна зробила значний прогрес на шляху до членства в Європейському Союзі, і запевнив у підтримці від Німеччини.

Джерело: Офіс Президента