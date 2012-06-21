Вчасний старт опалювального сезону в усіх населених пунктах України – це пряма відповідальність місцевого керівництва, і Уряд зі свого боку всіма ресурсами їх забезпечив. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Уряду.
«Ми демонструємо позитивну динаміку щодо підготовки міст до опалювального сезону. Залишилося трохи більше 10 днів, аби розпочати опалювальний сезон вчасно. Але тут треба дивитися не на календар, а на термометр. Українцям потрібно вчасно отримати гарячу воду і тепло. Фінансові ресурси, які були направлені на підготовку, дають можливість якісно підготуватися, аби люди не відчули жодного дискомфорту. І на місцевому рівні має бути високий рівень відповідальності», - сказав Володимир Гройсман.
Він наголосив, що Уряд сьогодні, 3 жовтня, схвалює спеціальне рішення, яким зобов’язує НАК «Нафтогаз України» та розподільчі компанії укласти всі потрібні договори зі споживачами, реструктуризувати заборгованість, якщо вона є, і забезпечити вчасний старт опалювального сезону не пізніше 15 жовтня.
«Давайте не будемо шукати винних, а будемо робити все, аби забезпечити людей теплом, - зазначив Глава Уряду. – Розпорядження Кабінету Міністрів повністю врегульовує всі проблемні моменти».
Він також звернув увагу, що початок подачі води і тепла - це тест «на небайдужість і розуміння того, що люди мають жити у комфорті».
Одночасно Володимир Гройсман дав доручення Віце-прем’єр-міністру Геннадію Зубку провести 4 жовтня всеукраїнську селекторну нараду щодо перевірки стану підготовки до холодів.